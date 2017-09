Rēzeknē operatīvi aiztur iespējamo zagli, kurš vadot mašīnu alkohola reibumā bēdzis no policijas

Jaunumi Notikumi | 30. septembris 2017 | 20:43

27. septembrī plkst. 18:40 Valsts policija saņēma informāciju no kāda veikala darbinieka, ka divi nezināmi vīrieši Rēzeknē izdarījuši alkoholisko dzērienu zādzību no tirdzniecības objekta, un no notikuma vietas aizbrauca ar CHRYSLER markas automašīnu. Saņemot iespējamo likumpārkāpēju transportlīdzekļa aprakstu, Rēzeknes iecirkņa policisti uzreiz uzsāka ļaundaru meklēšanu.

Veicot patrulēšanu, likumsargi ieraudzīja mašīnu, kas atbilda iepriekš saņemtajam aprakstam un lai veiktu nepieciešamo pārbaudi, nolēma transportlīdzekli apturēt, taču vadītājs nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajām prasībām apturēt transportlīdzekli, un metās bēgt. Ieslēdzot bākugunis un speciālo skaņas signālu, policisti sekoja iespējamiem likumpārkāpējiem, ka arī pa skaļruni lika vadītājam apstāties, taču viņš nereaģēja uz likumsargu prasībām apturēt transportlīdzekli un turpināja bēgšanu, kuras laikā vairākas reizes pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu.

Pēc apmēram astoņu minūšu garas pakaļdzīšanās, vadītājs savu transportlīdzekli tomēr apstādinājis, un kopā ar pasažieriem mēģinājis no notikuma vietas aizbēgt, taču likumsargi viņus operatīvi aizturēja. Kā tika noskaidrots, automašīnas vadītājs ir 1987.gadā dzimis vietējais iedzīvotājs, kurš transportlīdzekli vadījis 2,06 promiļu lielā alkohola reibumā, ka arī bez likumā noteiktajā kārtībā iegūtām vadīšanas tiesībām. Tāpat transportlīdzeklī atradās arī otra aizdomās turētā persona – 1991.gadā dzimis vīrietis.

Pašlaik aizturētajām personām par minētiem likumpārkāpumiem draud kriminālatbildība.

Pēc Krimināllikuma 180. panta par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Savukārt pēc 262.panta 1.daļas, par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.