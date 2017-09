Marka Rotko centrā jauna izstāžu sezona

Mežāzis

22. decembris

- 20. janvāris

Ne visai labvēlīga nedēļa darījumiem ar naudu. Iespējams, būs jāsastopas ar līdzcilvēku neiejūtību Arī ar darba kolēģiem būs diametrāli pretēji viedokļi. Toties trešdien spēsi no visai sarežģītas situācijas izkļūt ar radošu pieeju. Nedēļas nogalē neesi pārāk kategorisks attiecībās ar mīļoto cilvēku, iespējams, viņš būs neapmierināts, ka pārāk velties darbam. Vēlams no sirds izrunāties par to, kas jums abiem ir svarīgs.