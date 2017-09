Jaunumi Politika | 22. septembris 2017 | 16:38

Daugavpils pilsētas dome izsludina pieteikšanos Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka/-ces amatam. Pieteikumu un CV, motivācijas vēstuli, rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, parakstītu apliecinājumu par to, ka uz pretendentu neattiecas likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā noteiktie ierobežojumi līdz 2017.gada 11.oktobrim.

Prasības pretendentiem:

- augstākā izglītība

- ir pilngadīgs Latvijas pilsonis (likuma Par policiju prasība)

- nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu- neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas

(likuma Par policiju prasība)

- nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda (likuma Par policiju prasība)

- nav saukts pie kriminālatbildības par tīša nozieguma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad

persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša

pamata (likuma Par policiju prasība)

- darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības policijā ne mazāk kā pieci gadi

- pieredze personāla vadīšanā

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- vēlamas krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī

- labas komunikāciju un sadarbības prasmes, analītiskās spējas

- zināšanas un iemaņas administratīvajā darbā

- precizitāte un augsta atbildības sajūta

- prasme argumentēt savu viedokli un pieņemt lēmumus

- spējas strādāt paaugstinātas intensitātes un psiholoģiskās slodzes apstākļos

- prasmes darbā ar biroja tehniku un standarta programmatūru



Galvenie pienākumi:

- nodrošināt likuma “Par policiju” noteikto uzdevumu un pienākumu izpildi, iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un uzdevumu izpildi

- nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu, lēmumu un rīkojumu ievērošanu

- plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam

- vadīt iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem

- veicināt iestādes darbinieku profesionālo izaugsmi un tālākizglītību, nodrošināt apstākļus darba procesa kvalitatīvai īstenošanai

Pieteikumu un CV, motivācijas vēstuli, rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, parakstītu apliecinājumu par to, ka uz pretendentu neattiecas likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā noteiktie ierobežojumi līdz 2017.gada 11.oktobrim (pasta zīmogs) var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram vai nosūtīt uz e-pasta adresi: info@daugavpils.lv.