VI Mūzikas un Mākslas festivāls „Daugavpils ReStArt 2017” piedāvā: koncertizrāde NOVECENTO - 22.septembrī plkst. 18.00 – Vienības nama koncertzālē, Rīgas ielā 22a, Daugavpils.

Vestards ŠIMKUS, klavieres; Dmitrijs PETRENKO, režija; Maksims BUSELS, aktieris; Mārtiņš FELDMANIS, gaismu režija; Mārtiņš ĶIRSIS, skaņu režija

Tas pats pasaulslavenais itāļu rakstnieks un diplomētais filosofs Alesandro Bariko (1958), kurš pēta stikla pilis, zīdu un Homēru, jaunībā daudz domājis par mūziku un pat rakstījis grāmatas par to. Bariko ir erudīts un arī pietiekami provokatīvs, pat drusku kašķīgs cilvēks. Viņam patīk prātulu mežģīnes un aplūkojamā objekta attīrīšana no triviāliem pieņēmumiem.

Koncertizrādē Novecento režisors Dmitrijs Petrenko aicina ieskatīties sevī, lapojot itāļu meistara garstāstu monologa formā Novecento („Tūkstošdeviņsimt”). Grāmatā rodams stāsts par neparasta mūziķa likteni, kurš izaudzis uz kuģa, nekad no tā nenokāpjot uz sauszemes. Viņš spēlē klavieres tā, kā neviens pirms viņa to nav darījis. Cilvēki no visas pasaules meklē iespēju dzirdēt šo klavierspēles ģēniju, bet, lai klausītos viņa spēlē, ir jādodas ceļojumā pāri okeānam. Mūziķa – pianista lomā iejutīsies mūsu izcilais pianists Vestards Šimkus, kurš koncertizrādes laikā atskaņos paša komponētus skaņdarbus un improvizācijas. Stāstītājs būs Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieris Maksims Busels.

(Izrāde krievu valodā)

Biļetes: Vienības nama koncertzāles kasē darba dienās no plkst. 16.30 līdz plkst. 18.30. Cena: 3.00 euro; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 2.00 euro.



