Padomi dodoties mežā pēc rudens labumiem

Tuvojoties rudens sezonai, iedzīvotāji aktīvāk dodas mežā pakaļ gardajām sēnēm vai ogām pusdienu maltītei, krājumiem ziemas periodam vai vienkārši labas atpūtas pavadīšanai. Diemžēl pēdējā laikā aizvien vairāk sēņotājiem un ogotājiem gadās apmaldīties un ar grūtībām atrast izeju no meža masīva. Tāpēc Valsts policija atkārtoti atgādina iedzīvotājiem, dodoties sēņot un ogot, būt gudriem un prātīgiem, un nodrošināties ar pašu nepieciešamāko, lai pēc iespējas ātrāk un veiksmīgāk varētu atgriezties siltajās mājās.

Aizvien vairāk mežā dodas liels skaits sēņotāju un ogotāju pārliecībā, ka nekas slikts nevar atgadīties. Diemžēl statistikas dati liecina par pretējo – 2017.gada pirmajos astoņos mēnešos mežā apmaldījās un pazuda 53 personas. Arī pagājušās nedēļas nogale izskanēja drūmās noskaņās – mežā pazuda 14 personas, no kurām viens, sestdien mežā starp Bēni un Lielauci pazudušais sēņotājs, svētdien atrasts miris pāris kilometru attālumā no pazušanas vietas.

Lai atpūta nepārvērstos nepatīkamā pieredzē, Valsts policija aicina parūpēties ne tikai par nazi un groziņu, kur salikt mežā iegūtos labumus, bet arī parūpēties par drošību, pabrīdinot līdzcilvēkus par savu prombūtni, atrašanās vietu un atgriešanās laiku!

Nedrīkst aizmirst paņemt līdzi pilnībā uzlādētu telefonu saziņai, kā arī lejupielādēt Valsts policijas aplikāciju “Mana drošība”, lai nepieciešamības gadījumā varētu nosūtīt savas koordinātas operatīvajiem dienestiem. Aplikāciju “Mana drošība” savā viedtālrunī iespējams lejupielādēt Google Play un Apple Store veikalos.

Situācijās, kad vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem nav mobilā telefona, un personas, kurām ir nopietnas veselības problēmas, nolemj mežā doties vienas pašas, kādam no līdzcilvēkiem būtu jādodas līdzi. Tā tiktu pavadīta ne tikai kāda kopīga pēcpusdiena, bet arī būtu iespēja parūpēties par viņu drošību.

Cerībā atrast vairāk rudens labumu, nevajadzētu doties dziļi mežā, bet gan sēņot vai ogot sev zināmās vietās vai netālu no meža celiņiem.

Ja nu tomēr mežā gadījies apmaldīties, nevajadzētu krist panikā, bet mēģināt ieklausīties, vai apkārt ir dzirdama autotransporta skaņa, censties atrast meža celiņus vai klajāku vietu, kur nav lapotnes un kuru var vieglāk pamanīt no augstuma. Ja ir iespējams, izveidot no zariem vai citiem mežā atrodamiem materiāliem vārdu “SOS” vai kādu citu apzīmējumu, tādējādi ziņojot par savu atrašanās vietu situācijās, kad tiek iesaistīts helikopters.

Valsts policija vēlreiz atgādina, pirms doties sēņot vai ogot, parūpējies par savu drošību, neej dziļi mežā iekšā, pārliecinies, ka uz mežu līdzi tiek paņemts mobilais telefons saziņai un pabrīdini līdzcilvēkus par savu atrašanās vietu un iespējamo atgriešanās laiku. Sēņosim un ogosim prātīgi!



