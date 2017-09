Noslēdzies Latvijas simtgades pieminekļa metu otrais konkurss

Jaunumi Sabiedrība | 13. septembris 2017 | 13:38

2017.gada 4.septembrī noslēdzās Latvijas simtgades pieminekļa metu otrais konkurss. Tika iesniegti trīs metu varianti.

8.septembrī žūrijas komisija tos atvēra un nolēma izstādīt Daugavpils un novada iedzīvotāju apskatei. Metus varēs aplūkot divu nedēļu laikā no 13. līdz 27.septembrim no plkst.9:00 līdz plkst. 18:00 katru dienu Vienības nama pirmajā stāvā (ieeja no Ģimnāzijas ielas puses). Lūdzam iedzīvotājus apskatīt minēto izstādi un atstāt savas atsauksmes, aizpildot anketu. Anketas atrodas pie izstādītajiem maketiem.

Pēc tam žūrijas komisija noteiks labāko metu, kurš arī būs realizēts Latvijas simtgades pieminekļa izveidei.

Biedrība "Latvijai 100"