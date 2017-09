,,HOLI krāsu skrējiens” notiks Daugavpilī jau otro reizi

Jaunumi Sports | 11. septembris 2017 | 14:34

2017. gada 24. septembrī, otro reizi Daugavpilī notiks ,, HOLI krāsu skrējiens”. Tā ir sporta aktivitāte visiem interesentiem – kā profesinālajiem sportistiem, tā arī tiem, kam tuvs ir aktīvs dzīves veids...Nāciet ar visu ģimeni, ar bērniem, ziņo pasākuma organizators - “Jauniešu organizācija Apelsīns”.

Starta un Finiša zonā jūs gaida pārsteigumi – deju studijas StopTime uzstāšanās un spēļu zona bērniem priecēs jūs visas dienas gaitā! Visātrākie un splgtākie skrējiena dalībnieki saņems saldas un noderīgas balvas!

HOLI krāsas ir draudzīgas apkātējai videi, nav kaitīgas veselībai un viegli nomazgājamas no apģērba. Neskatoties uz to, ka to pamatā tiek izmantoti milti, kurus nokrāso ar pārtikas krāsvielām, organizētāji neiesaka tās izmantot konditorejas izstrādājumu gatavošanā.

Šajā pašā dienā Daugavpils piedalīsies sacensībās ,,Latvijas Spēcīgākā pilsēta”, kad mūsu pilsētas visdrosmīgākie un stiprākie pārstāvji varēs cīkstēties neparastā disciplīnā – atspiešanās guļus. Dalībniekiem tiks piedāvāti divi sacīkšu varianti – atspiešanās guļus ar slogu 50kg un atspiešanās guļus ar slogu 20kg. Uzvarētājs būs tas, kurš izpildīs vairāk vingrinājumu.

Maksa par piedalīšanos krāšņajā HOLI skrējienā būs jāizdara uz vietas, tāpēc liels lūgums – nāciet laicīgi, lai neveidotos lielas rindas!

Biļetes cenā ietilpst viens krāsainā pulvera iepakojums, kā arī patīkams pārsteigums katram bērnu skrējiena dalībniekam.

Distances:

800 m - Daers bērnu skrējiens (līdz 12 gadu vecumam) – dalība bez maksas

4 km – Ģimenes distance – maksa 5 eiro

No 08.30 – dalībnieku reģistrācija

11.00 – Bērnu skrējiena Daers starts (līdz 12 gadu vecumam)

11.30 – Ģimenes distances starts.



