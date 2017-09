Pirmdiena būs silta, spīdēs saule, bet daudzviet arī uzlīs

Svari

24. septembris

- 23. oktobris

Nekļūsti pārāk pļāpīgs, tā pasargāsi sevi no liekām nepatikšanām. Nav ieteicama liela fiziskā aktivitāte, kā arī seko savai ēdienkartei. Sākot no trešdienas veiksies viss ar papīriem un formalitātēm saistītais. Piektdien būtu vēlams respektēt citu kolēģu viedokli pat tad, ja tas ir pretrunā ar tavu pārliecību. Tai pat laikā, ja esi pārliecināts par savu taisnību, paud to ar sev piemītošo izsmalcināto diplomātiskumu. Savukārt, nedēļas noslēgums var izrādīties visai interesants un neprognozējams.