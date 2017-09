Mācību gads sākās ar svētkiem Vienības laukumā

Jaunumi Sabiedrība | 9. septembris 2017 | 16:18

Publicitātes foto Publicitātes foto

Kad rudens nomaina vasaru, visi mēs svinam brīnišķīgus svētkus – Zinību dienu! Sākas jaunais mācību gads. Priekšā – tikai pats interesantākais un aizrautīgais. Rudens – tas ir sākums: jauniem plāniem, jaunām tikšanām un jaunām zināšanām.

Piektdienas vakarā, pirmajā rudens dienā, Vienības laukumā norisinājās „Zinību dienas” svētki. Pasākumu organizēja Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļa. Pasākuma apmeklētājus pirmais no skatuves priecēja speciāli no Rīgas atbraukušais, burvju mākslinieks Dmitrijs Bubins. Dmitrijs rādīja vairākus burvju trikus. Viņa meistarība nevienu neatstāja vienaldzīgu, it īpaši tubemana deja.

Nākamie uz skatuves uzstājās Daugavpils jaunie solisti Staņislavs Grabļevksis un Pavēls Šļapkovs. Koncertu turpināja Olga Palušina, kura ar savu patīkamo balsi deva pozitīvu noskaņojumu un uzlaboja garastāvokli. Savukārt muzikālo pavadījumu nodrošināja Žans Zinķevičs, spēlējot ģitāru.

Svētku noslēgumā jauniešiem tika organizēta diskotēka kopā ar DJ Nicky Miles.

Gribētos, lai arī pats mācību gads būtu tik pat krāšņs un atmiņā paliekošs, kāds bija tā sākums. Labu veiksmi, draugi, ceļā pēc zināšanām! Veiksmi un pacietību Jums, pedagogi!



Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas