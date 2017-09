Traģisks ceļu satiksmes negadījums notika Maļinovas pagastā

Jaunumi Notikumi | 8. septembris 2017 | 20:35

Traģisks ceļu satiksmes negadījums notika 6.septembra vakarā, ap 21:10, Daugavpils novada Maļinovas pagastā, kur tika notriekts mopēds, kā rezultātā viens 19 gadus vecs jaunietis gāja bojā, bet otrs 17 gadus vecs jaunietis smagā stāvoklī hospitalizēts, ziņo Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde.

Pēc sākotnējās informācijas automašīnas BMW vadītājs, braucot pa šoseju, negaidīti pamanīja priekšā braucošo mopēdu, kas virzījās pa ceļu bez apgaismojuma, un izvairoties no sadursmes BMW vadītājs nobrauca grāvī un apgāzās, taču tobrīd tajā pašā virzienā brauca nākamā automašīna, kurai diemžēl neizdevās izvairīties no sadursme ar mopēdu. Saistībā ar negadījumu uzsākts kriminālprocess. Policija skaidro, kurš no jauniešiem negadījuma brīdī vadīja mopēdu. Tiks nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes, tostarp arī ekspertīze, kura noteiks vai negadījuma dalībnieki nav bijuši alkohola reibumā.

D-fakti.lv