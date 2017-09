Ceļojošā izstāde “Pasts Daugavpilī”

Jaunumi Kultūra | 7. septembris 2017 | 21:56

2017.gada 9.septembrī plkst.11.30 pie Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja (Rīgas ielā 8) tiks atklāta ceļojoša izstāde “Pasts Daugavpilī”.

Izstāde veltīta pasta vēsturei un pasta attīstībai Daugavpilī no 18.gs.2.puses līdz 20.gs beigām. Izstādē būs iespēja iepazīties ar dažādu laika periodu pasta ēkām Daugavpilī (no kurām vērienīgākais ir Pēterburgas-Varšavas pasta trakta ēku komplekss), būs apskatāmas arī ar Daugavpili (Dinaburgu, Dvinsku) saistītas pasta atklātnes, pastmarkas, pasta zīmogi un citi ar pastu saistīti materiāli. No 16. septembra izstāde pārcelsies uz Rīgas ielu (pretī katoļu baznīcai).

Izstādi sagatavoja Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.