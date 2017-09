Daugavpilī nokomplektēta jaunā domes vadība - iecelti jauni mēra vietnieki

Jaunumi Politika | 5. septembris 2017 | 11:26

daugavpils.lv daugavpils.lv

No Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieku amatiem atbrīvoto politiķu vietā pirmdien, 4.septembrī, šajos amatos ievēlēti “Mūsu partijas” deputāti Igors Prelatovs un Aivars Zdanovskis.

Zdanovskis Latvijas Radio pauda, ka pašlaik svarīgākais šajā amatā ir atmest ambīcijas un nodrošināt stabilu Daugavpils domes darbu: “Man pagaidām ļoti grūti spriest, jo man pat vēl nav [iedalītas] atbildības sfēras, par kurām būšu atbildīgs. Bet jebkurā gadījumā, neraugoties uz lielajām atšķirībām starp domes ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, jāatrod kompromiss un kopsaucējs, lai šīs domes sēdes neizvērstos par cirku.”

Tikmēr nu jau opozīcijā nonākusī "Saskaņa" rosinājusi otrdien, 5.septembrī, plkst. 11 sasaukt Daugavpils domes ārkārtas sēdi par jaunievēlētā domes priekšsēdētāja Riharda Eigima atbilstību ieņemamajam amatam. Šo jautājumu rosināja izskatīt šobrīd opozīcijā esošie pieci “Saskaņas” deputāti ar tikko no mēra krēsla gāzto Andreju Elskniņu priekšgalā.

Pieprasījumā ir norādīts, ka Eigims atteicās atbildēt uz deputātu jautājumiem un rīkot sēdē debates, skatot jautājumu par sevis paša ievēlēšanu. Par notikušo ir lūgts arī Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministra Kaspara Gerharda (Nacionālā apvienība) atzinums.

Tikmēr pats Eigims pauda, ka “Saskaņa” vienkārši nav gatava sadarboties un līdzīga rīcība esot gaidāma arī turpmāk: “Galvenais - vai tagad izdosies stabilizēt darbu. Bet šodien es saņēmu no “Saskaņas” vēstuli, kur viņi prasa sasaukt vēl vienu ārkārtas domes sēdi par Daugavpils domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata, ko parakstīja pieci deputāti. Domāju, ka tā nebūs pēdējā šāda vēstule. Varbūt tādas būs katru nedēļu – par pirmo vietnieku, otro vietnieku, pēc tam atkal par manu atbrīvošanu no amata. Mēs visi saprotam, ko viņi tagad dara.

Es sestdien viņiem prasīju, vai viņi grib strādāt ar mums lielā koalīcijā. Šodien viņi mums visiem atbildēja, ka nē!”

Ziņots, ka sestdien, 2.septembrī, Daugavpils mēra krēslu zaudēja no “Saskaņas” ievēlētais Andrejs Elksniņš un viņa vietā par domes jauno vadītāju kļuva Latvijas Zaļās partijas biedrs Rihards Eigims, kurš domē ievēlēts no politiskā spēka “Mūsu partija”.

Līdz ar mēra nomaiņu sestdien no amata tika atcelti arī Elksniņa vietnieki Valērijs Kononovs un Līvija Jankovska, kura tostarp vada politisko spēku “Mūsu partija”.

LSM