Tiks atcelts tramvaja pēdējais reiss

AS “Daugavpils satiksme” informē, ka naktī no 23. uz 24.augustu no plkst.21:00 līdz plkst.5:00 notiks tramvaju kontakttīkla remonts 18.novembra ielā, posmā no Valkas ielas līdz Vasarnīcu ielai.

Līdz ar to tiks atcelts pēdējais 3.tramvaja maršruta “Stropi - Cietoksnis” reiss plkst. 21:25 ( atiešana no pieturas “ Stropu ezers”).

AS “Daugavpils satiksme” piedāvā iepriekš minētā reisa pasažieriem izmantot autobusu maršruta Nr. 3 “Jaunie Stropi – Autoosta” reisu plkst.21:37 (atiešana no pieturas “Internātskola”).

3.tramvaja maršruta “Cietoksnis - Stropi” reiss plkst. 20:50 ( atiešana no pieturas “ Cietoksnis”) kursēs caur Butļerova ielu.

