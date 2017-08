Noteikti „Sīvera Kauss 2017” laureāti

Jaunumi Sports | 23. augusts 2017 | 12:04

2017.gada 19. - 20. augustā Krāslavas novada Skaistas pagasta Sīvera ūdeņos notika Zemūdens medību starptautiskās sacensības „Sīvera Kauss 2017” („SIVERS CUP 2017”), kas vienlaikus bija arī Latvijas čempionāta III posms. Pirmie divi posmi noritēja pie Baltijas jūras un pie Drīdža.

Sacensības „Sīvera Kauss 2017” rīko biedrība „Zemūdens tūrisma klubs POSEIDON Krāslava”, lai noteiktu spēcīgāko zemūdens mednieku individuālajā un komandu ieskaitē, kā arī zemūdens medību popularizēšanas un pieredzes apmaiņas nolūkā. Zemūdens medību entuziasti cer, ka šīs sacensības piesaista sabiedrības uzmanību Latvijas zivju resursu aizsardzības un atjaunošanas problēmām.

„Sīvera Kauss” tiek izcīnīts jau 22. gadu, pacīnīties par to šoreiz ieradās 67 dalībnieki: 31 - no Latvijas, 29 - no Lietuvas, divi - no Baltkrievijas, divi - no Krievijas un trīs - no Igaunijas. Pavisam sacensībām reģistrējās 24 komandas (sastāvs - divi vai trīs sacensību dalībnieki).

Sacensības norisinājās divas dienas, sacensību ilgums - sešas stundas dienā, proti, tik ilgu laiku mednieki drīkstēja dzīties pēc lielākā loma. Visbiežāk harpūna trāpīja zutim, plaudim, asarim un līdakai, no kurām lielākā svēra 4795 gramus. Visveiksmīgākie starptautiskajās sacensībās izrādījās tieši lietuvieši (LT), kuri izcīnīja vairākas godalgotas vietas, par ko liecina apkopotie zemūdens medību „SIVERS CUP 2017” rezultāti.

Individuālais vērtējums:

1. Evaldas Baukas (LT) no komandas „TAIKLIAI” - 17902.5 ieskaites punkti;

2.Gediminas Kaleckas (LT) no komandas „Freediving LT” - 16755 ieskaites punkti;

3.Mihails Iljičevs (LV) no komandas „SPEARLAT” – 16395 ieskaites punkti.

Komandas:

1. „Freediving LT” (LT) – 37845 ieskaites punkti;

2. „TAIKLIAI” (LT) – 37022,5 ieskaites punkti;

3. „Spearlat” (LV) – 36385 ieskaites punkti.

Latvijas čempionāts:

1. Mihails Iljičevs (Rīga) – 261,03 ieskaites punkti;

2. Sergejs Kičigins (Ventspils) – 227,81 ieskaites punkti;

3. Andrejs Novikovs (Rīga) – 195,53 ieskaites punkti.

