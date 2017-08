Tuvojas festivāls „Artišoks”

Jaunumi Sabiedrība | 22. augusts 2017 | 11:37

Publicitātes foto Publicitātes foto

Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļa organizē jauniešu festivālu "ARTIŠOKS 2017", kurš notiks 2017. gada 2. septembrī. Aicinām visus Daugavpils pilsētas iedzīvotājus un ciemiņus plkst. 15:00 Vienības laukumā, Dubrovina parkā apmeklēt pasākumu!

Festivāla oficiālā atklāšanā uzstāsies Daugavpils dziedātāji un dejotāji – STOPTIME Dance Studio, bērnu un jauniešu izglītības iestāde "SAULES STARIŅI", biedrības "Benefiss" studija "Pumpuriņi", deju šova grupa "Elegance", vēsturiskās rekonstrukcijas centrs "Dinaburg" un Tatjanas Basovas estrādes vokālā studija. Savukārt Dubrovina parkā apmeklētājus priecēs rokgrupu uzstāšanās – "Down to Heaven", "Lust`n`Dust", "Smoke&Breeze" un "Zvērāda".

No plkst. 15:00 Vienības laukumā un Dubrovina parkā sāks darboties radošās darbnīcas, izstādes, prezentācijas, sacensības un meistarklases. Apmeklētājiem būs iespēja vairāk uzzināt par neformālās izglītības iespējām Daugavpilī. Katrs varēs atrast sev iemīļotāko nodarbošanos - būs tur gan grafiti meistarklase no biedrības "TemART", Daugavpils scooter club piedāvātais moto šovs, jogas meistarklase no "YOGA SHAKTI".

No plkst. 14:00 līdz 18:00 Dubrovina parkā notiks informatīvais masu pasākums iedzīvotāju izglītošanai un veselīga dzīvesveida un slimību profilaksei “Dzīvo vesels”.

Plkst. 19:45 Vienības laukumā pasākuma apmeklētāji varēs novērot sacensību „Sniper pilot 2017” dalībnieku demonstratīvos lēcienus ar izpletņiem.

Festivāla pārsteigums būs pasākuma īpašā grupa – Latvijas pazīstamās grupas „Gain Fast” uzstāšanās. Koncerta sākums plkst. 20:20.

Pasākuma noslēgumā visus gaida diskotēka kopā ar DJ Alvi.

daugavpils.lv