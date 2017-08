Krāslavas ģimnāzisti uzņem ārvalstu tautiešus

Jaunumi Sabiedrība | 21. augusts 2017 | 12:20

2017.gada 16. augustā Krāslavā viesojās 22 jaunieši no ārzemēm: 11 no Amerikas, deviņi no Kanādas un divi no Austrālijas. Kaut arī visi šie jaunieši pastāvīgi dzīvo ārzemēs, viņu vecāki ir latvieši, un šie bērni savā mītnes zemē apgūst latviešu valodu.

Braucienu organizēja Amerikas latviešu apvienība, lai skolēniem, kuri ir dzimuši ārzemēs, būtu iespēja apmeklēt savu vecāku un vecvecāku dzimteni. Apvienība finansēja ceļojumu, taču daļu nepieciešamo izdevumu apmaksāja arī bērnu vecāki.

Latvijas iepazīšanai jaunajiem ceļotājiem bija divas nedēļas. Mūsu valstī ciemiņi apmeklēja Siguldu, Madonu, Gulbeni, piedalījās Svētajā Misē Aglonā, kā arī notika citas ekskursijas un aktivitātes. 22. augustā viņi dosies uz Rīgas pili, lai kopā ar daudziem citiem Latvijas skolēniem tiktos ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Ceļojuma noslēguma scenārijā paredzēts apmeklēt arī Nacionālo bibliotēku, barikāžu muzeju un laikraksta „Laiks” redakciju.

Katru gadu projekta dalībnieki apmeklē arī Latvijas skolas. Šogad viena no tām bija Krāslavas Valsts ģimnāzija, kur ārzemniekus sagaidīja 22 skolas audzēkņi un pedagogi. Nemanot pienāca laiks atvadīties. Krāslavieši ar skumīgu smaidu pavadīja līdz autobusam savus jaunos draugus.

Lai arī jaunieši ir uzauguši divās atšķirīgās valstīs, tomēr Latvijas zeme un valoda mūs vieno un īsta draudzība spēj pārvarēt jebkādus attālumus.

kraslavasvestis.lv