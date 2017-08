Automašīna notriec gājēju

Jaunumi Notikumi | 18. augusts 2017 | 13:30

2017.gada 15.augustā valstī reģistrēti 106 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 22 cilvēki. Kopā ceļu satiksmes jomā sastādīti 687 administratīvo pārkāpumu protokoli, tajā skaitā 277 par ātruma pārsniegšanu, divi par agresīvu braukšanu, 12 par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, viens - narkotisko vielu iespaidā, - ziņo Valsts policija.

15.augustā plkst.09:50, Daugavpilī, Smiltenes ielā 1973.gadā dzimis vīrietis, vadot a/m Audi, uzbrauca gājējam – 1944.gadā dzimušam vīrietim, kurš šķērsoja ceļa braucamo daļu pa gājēju pāreju. Gājējs no notikuma vietas tika nogādāts medicīnas iestādē.

Plkst.12:57, Daugavpilī, Arodu ielā 1972.gadā dzimis vīrietis, vadot a/m Škoda, neizpildīja ceļa zīmes “Dodiet ceļu” prasības, ka rezultātā izraisīja sadursmi ar a/m Mazda, kuru vadīja 1977.gadā dzimis vīrietis. CSNg rezultātā dažādus miesas bojājumus guva gan Mazda vadītājs, gan divi pasažieri – 2001.gadā un 2003.gadā dzimušie jaunieši. Visi trīs cietušie no notikuma vietas tika nogādāts medicīnas iestādē.

Plkst.14:24, Aglonas novada Grāveru pagastā 1975.gadā dzimis vīrietis, vadot a/m Volkswagen, uzbrauca velosipēdistam – 1962.gadā dzimušam vīrietim. Velosipēdists no notikuma vietas tika nogādāts medicīnas iestādē.

