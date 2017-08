Jaunie Krāslavas iedzīvotāji piedalījās starptautiskā konkursā

Jaunumi Sabiedrība | 15. augusts 2017 | 12:37

Kraslavasvestis.lv Kraslavasvestis.lv

Bija gan saule, gan lietus, gan jūras spirdzinošais vējš, gan prieks par to, ka mēs - Krāslavas pamatskolas komanda (Eva Vecele, Samanta Prikšāne, Laura Mihejeva, Laura Ose, Alīna Valtere, Raivis Vēvers, Raivis Markevičs, Aigars Staņēvičs, Rolands Tribiss, Arnolds Rimicāns) - esam atkal šeit, Abragciemā, kur notika 10. starptautiskais, a/s „Latvijas Finieris” organizētais konkursa „Zaļā klase” fināls. Šogad šeit satikās 16 komandas no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, lai cīnītos par galveno balvu, labiekārtotu „zaļo klasi” savā skolā.

Finālsacensībās nācās darboties 13 aizraujošās, izzinošajās darbnīcās – Leonardo da Vinči tiltā, Hanojas tornī, erudīcijas copē, simulatoru spēlē, pludmales stafetēs un citās tikpat neparastās aktivitātēs.

Kā jau jubilejā, bija pārsteigumi, tapa īsfilma ar visu komandu piedalīšanos, ar visu komandu kopīgu deju jūras krastā, bet, lai tas izdotos, notika mēģinājumi, gluži kā deju svētkos. Un tad nakts ugunskurs, dziesmas un diskotēka. Pēc īsās nakts - rīta vingrošana, vizināšanās ar katamarāniem, tad apbalvošana un mājupceļš. Atsauksmēs visi kā viens rakstīja, ka patika viss – gan gulēt teltī, gan aizraujošās aktivitātes, gan filmēšanās, gan jūra.

kraslavasvestis.lv