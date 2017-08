Indrā tiks atvērts Laimes muzejs

Mežāzis

22. decembris

- 20. janvāris

Prieku par panākumiem labāk paturi pie sevis, jo pat starp paziņām var būt kāds, kurš var pagriezt tavu veiksmes taciņu citā virzienā. Atceries par savām parādsaistībām un maksājumiem, negaidi, lai kāds tev par to atgādina. Sadzīvē var rasties neparedzētas problēmas ar tehniskām ierīcēm. Gaidāmi jaunumi no radinieku puses. Nedēļas nogalē izvairies no lietišķiem darījumiem.