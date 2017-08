Krāslavas novadā tiek pārbūvēti ceļi

Jaunumi Sabiedrība | 14. augusts 2017 | 10:22

Pabeigta ceļu posmu pārbūve trīs Krāslavas novada pagastos, bet programma turpinās.

2016. gadā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai tika pārbūvēti divu ceļu posmi Krāslavas novada Robežnieku un Skaistas pagastos.

Projekts tiek īstenots pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar mērķi uzlabot pašvaldības grants ceļu infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Ceļa pārbūves darbi šobrīd norit arī Ūdrīšu pagastā, ceļa „St. Krāslava – Vilmaņi” posmā. Projekts par šī ceļa pārbūvi Lauku atbalsta dienestā tika iesniegts šī gada maijā un, nesagaidot projekta apstiprināšanu, pašvaldība ir uzsākusi ceļa pārbūves darbus, lai paspētu tos īstenot līdz būvniecības sezonas noslēgumam. Ņemot vērā to, ka ceļš ir stratēģiski nozīmīgs un nodrošinās, ka daļa no smagā transporta plūsmas virzienā no Daugavpils uz Preiļiem varēs nokļūt neiebraucot Krāslavā, pašvaldība veiks ne tikai grants seguma pārbūvi, ko var attiecināt no ELFLA finansējuma, bet finansēs no budžeta līdzekļiem arī asfalta uzklāšanu.

Darbs turpinās arī pie citu Krāslavas novada pagastu pašvaldības grants ceļu pārbūves darbu sagatavošanas. Šobrīd tiek izstrādāti un saskaņoti tehniskie projekti ceļiem Piedrujas, Kalniešu, Kaplavas, Aulejas, Indras un Robežnieku pagastos. Ceļu pārbūves darbi tiks uzsākti nākamgad.

