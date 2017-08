Muzikālais augusts: tango virs pilsētas

Jaunumi Kultūra | 12. augusts 2017 | 22:25

Ieskandinot izcilā tango karaļa Oskara Stroka jubileju, 17. augustā plkst. 17.30 Daugavpils teātrī norisināsies vērienīgs koncerts, kurā uzstāsies Grodņas Filharmonijas bigbends Borisa Mjagkova vadībā un starptautisku atzinību guvuši estrādes solisti.

2018. gadā slavenajam komponistam Oskaram Strokam tiks svinēta 125 gadu jubileja, un, gatavojoties šim notikumam, Muzikālais augusts Daugavpilī piedāvā skatītājiem unikālu iespēju gremdēties komponista radošajā pagātnē un ļauties mūsdienu muzikālajām interpretācijām, ko izpildīs GRODŅAS FILHARMONIJAS BIGBENDS Borisa MJAGKOVA vadībā un vairāki estrādes solisti – Dainis SKUTELIS un Lidija BRESKA no Latvijas, Vaiva ADOMAITYTE no Lietuvas, Grigorijs LAVIŠ, Nadežda IVANOVA un Viktorija DIVEJEVA no Baltkrievijas, Aleksandrs JELOVSKIH no Krievijas, Michal KACZMAREK no Polijas, Viktorio ANGELOVS no Somijas, Alibeks AĻMADIJEVS no Kazahstānas.

Grodņas Filharmonijas orķestris dibināts 2001.gada martā. Tā mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents ir Boriss Mjagkovs. Orķestris ir sniedzis koncertus Baltkrievijas lielākajās pilsētās, koncertējis, Lietuvā, Latvijā, Ukrainā, Polijā, Krievijā. Par izcilu darbu un radošiem, muzikāliem sasniegumiem vairākos festivālos orķestris un tā diriģents ir apbalvots ar starptautiska mēroga un Baltkrievijas Republikas Goda balvām. Paralēli koncertdarbībai, orķestris piedalās starptautiskos sporta deju čempionātos (Baltic Cup, Magic Dance (Riga), Vilnus Open, Minsk Open, Crystall Ball (Sanktpēterburga), German Open Championships u.c.), kā deju konkursu pavadošais muzikālais kolektīvs.

Daugavpilī Grodņas apgabala filharmonijas orķestris viesojas jau otro reizi, šoreiz ar koncertprogrammu, ko speciāli sagatavoja Daugavpils publikai.

Biļetes: www.bilesuparadize.lv un Daugavpils teātra kasē (t. 65426520). Cena: 3.00 euro

Šogad projektam „Muzikālais augusts Daugavpilī” aprit 5 gadi! To rīko: Latviešu kultūras centrs, atbalsta Daugavpils pilsētas dome.

Informācija: Latviešu kultūras centrs – www.vienibasnams.lv, t. 65427552



Latviešu kultūras centrs