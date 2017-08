Ugunsgrēkā Daugavpilī cieta cilvēks

Jaunumi Notikumi | 10. augusts 2017 | 10:11

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 2017.gada 9.- 10.augusta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 46 izsaukumus – 27 uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem, bet viens izsaukums bija maldinājums.

2017.gada 9.augustā plkst. 21:03 VUGD saņēma izsaukumu uz Rēzeknes ielu Daugavpilī, kur no piecstāvu dzīvojamās mājas bija redzami dūmi. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties konstatēts, ka no ēkas otrā stāva loga nāk dūmi – izmantojot kāpnes, ugunsdzēsēji glābēji iekļuva dzīvoklī un no piedūmotajām telpām izglāba apmēram 31 gadu vecu cietušu vīrieti, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Ugunsgrēks, kurā 0,1 kv.metra platībā dega bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, tika likvidēts plkst. 21:09.

