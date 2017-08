Policija atgādina par drošību un iecietību Aglonas svētkos

Jaunumi Sabiedrība | 9. augusts 2017 | 12:48

Laika posmā no 2017.gada 11. līdz 15. augustam starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā, tradicionāli norisināsies Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki, - ziņo Valsts policija.

Balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, likumsargi informē, ka Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas dienas svinīgo pasākumu laikā Aglonā pulcējas tūkstošiem cilvēku, tieši tāpēc, lai rūpētos par vairāku desmitu tūkstošu svētku dalībnieku drošību, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes darbinieki, strādās pastiprinātā režīmā un pēc īpaši izstrādāta darba plāna. Policisti uzraudzīs ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kartību, ka arī nepieciešamības gadījumā palīdzēs līdzcilvēkiem.

Policija atgādina, ka tik lielā cilvēku pulcēšanas vietā ir ļoti viegli zaudēt no redzesloka savus līdzcilvēkus, ar kuriem kopā esat ieradies, tāpēc aicinām apmeklētājus īpaši parūpēties par savu bērnu drošību, neatstājot viņus bez uzraudzības, kā arī iepriekš pārrunājot rīcību, gadījumā, ja bērns no vecākiem tomēr nošķiras. Šādā gadījumā nekavējoties jāvēršas pēc palīdzības pie policijas vai pasākuma organizatoriem. Ja gadījumā bērns nav iegaumējis vecāku telefona numuru, aicinām būt radošiem un telefona numuru atstāt viņam zināmā vietā – vai tā ir no papīra vai cita materiāla izgatavota rokassprādze, uz kuras uzrakstīts telefona numurs vai vienkārši kabatā salocīta zīmīte.

Tāpat aicinām parūpēties par savu mantu drošību, neatstājot bez uzraudzības somas un citas personīgās mantas. Īpaši aicinām izvērtēt vai uz pasākumu nepieciešams ņemt līdzi vērtīgas lietas, vai lielas naudas summas skaidrā naudā, kā arī lieki nedemonstrēt apkārtējiem sev piederošo, piemēram, tehnoloģiskās ierīces, pulksteņus u.c. mantas.

Gadījumos, ja Jūs atrodat kādas mantas, lūgums nodot tās bazilikas Informācijas centrā, kur tās varēs meklēt to likumīgie īpašnieki, vai arī nodot jebkuram policijas darbiniekam. Pēc pasākuma norises beigām, atrastās mantas tiks nodotas Valsts policijas Preiļu iecirknim, Talsu ielā 2, kur īpašnieks tās varēs saņemt atpakaļ.

Policija atgādina, ka atstāt vērtīgas mantas teltīs nav droši, jo telts negarantē jūsu mantu drošību!

Autovadītājiem jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā virzās svētceļnieku grupas, un ir jābūt piesardzīgiem, tās apbraucot, bet svētceļniekiem, kuri dodas uz Aglonas Baziliku, jābūt uzmanīgiem, ejot pa būvdarbu posmu. Tāpat policija atgādina, ka, pārvietojoties pa brauktuves nomali diennakts tumšajā laikā, gājējiem un arī velosipēdistiem jāatceras par atstarotāju lietošanu, lai neapdraudētu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus.

