Jauniešu mēnesis ieskandināts ar vokālo grupu priekšnesumiem

Jauniešu mēneša pirmajā sestdienā, 2017.gada 5.augustā, Dubrovina parkā notika vokālo grupu koncerts, kuru organizēja Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļa.

Pasākumā uzstājās vokālās studijas: "Pumpuriņi", "Stage On", "Wonderland" un "Latgales džeza klubs-studija". Neformālā gaisotnē jaunieši spēlēja galda spēles, kā arī vārdu spēles un atjautību veicinošas spēles. Šis bija pirmais pasākums Jauniešu mēneša ietvaros, bet ne pēdējais.

12. augustā plkst. 18:00 Dubrovina parkā pasākumu atklās dejotāji no Lietuvas, Polijas un Latvijas, projekta Erasmus+ programmas "Just Dance!" ietvaros. Visi rokmūzikas mīļotāji, laipni gaidīti apmeklēt rok grupu koncertu. Pasākuma laikā savas vokālās un instrumentālās dotības demonstrēs pazīstami mūsu pilsētas rokeri no grupas "Down to Heaven", īsti panki no grupas "Hardweld", jauna un perspektīva rok grupa "Lust`n`Dust", jauna un talantīga rokgrupa "Smoke & Breeze", talantīgais Rons Rokers un koncerta programmā uzstāsies viesi no Krāslavas grupa "Zvērāda".

16. augustā plkst. 18:00, Jauniešu neformālās izglītības centrā (Varšavas ielā 45), biedrības un jaunieši ir laipni aicināti apmeklēt "JNIC Novusa turnīrs". Šī pasākumu mērķis ir ne tikai sportiska interese, bet arī iespēja iepazīties ar Jauniešu neformālās izglītības centra biedrībām un piedāvātajām iespējām jauniešiem.

Jauniešu mēneša noslēgumā, atvadoties no vasaras un sagaidot mācību gadu, 26. augustā plkst. 18:00 dīdžeji no projekta "The Young Motion" aicina visus jautri pavadīt laiku un padejot zem atklātas debess Dubrovina parkā. Programmā – diskotēka un konkursi no Daugavpils pilsētas Jauniešu domes, un protams, arī dāvanas.

