Svētceļnieki dodas ceļā uz Aglonu

7. augusts 2017

No dažādām Latvijas vietām norisinās svētceļojums uz Aglonu, kur 2017.gada 11.augustā sāksies, bet 14.augustā kulmināciju sasniegs Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki.

Kā liecina informācija vietnē «Katolis.lv», pirmie uz Aglonu jau devušies Liepājas diecēzes svētceļotāji, katoļi no Tukuma, Svētā Jēkaba katedrāles svētceļotāji no Rīgas un ticīgie no Bebrenes.

Svētdien, 2017.gada 6.augustā, svētceļojums sākās no Aizkraukles un Siguldas.

7.augustā – Latvijas Dominikāņu ģimenes no Zilupes, svētceļotāji no Madonas,

8.augustā – no Isnaudas Ludzas novadā.

9.augustā – ceļā dosies Daugavpils Dievmātes draudze, kā arī ticīgie no Līvāniem un Krāslavas.

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki sāksies nākamnedēļ, 11.augustā, kad norisināsies Slimniekiem veltītā diena. Svinības turpināsies 12.augustā un 13.augustā ar Ģimenēm veltīto dienu. Bet 13.augusta vakarā norisināsies Svētā Meinarda svinības, kurās plkst.19 notiks procesija ar Fatimas Dievmātes statuju apkārt bazilikai, bet plkst.22 notiks lūgšanas, kam pusnaktī sekos mise.

Pasākuma kulminācija 14.augustā Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas obligātās svinības sāksies ar garīgo mūziku pie bazilikas plkst.17:30, bet turpināsies ar konkursa «Dziedu Dievmātei» laureātu dziedājumiem pie bazilikas plkst.18. Svinības ar dažādiem pasākumiem turpināsies līdz pat 15.augustam, kad notiks svētku galvenā mise.

rezekneszinas.lv