Jaunie krāslavieši rada animācijas filmu

Jau no 2017.gada 4. jūlija pie jaunas bērnu multiplikācijas filmas „Reiz Krāslavā” tapšanas strādā gan profesionāli mākslinieki, scenāristi, gan arī Krāslavas novada skolēni vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Filma ir viens no Krāslavas veltījumiem Latvijas valsts simtgadei. Tās uzdevums ir iepazīstināt bērnus ar pilsētas bagāto vēsturi, kā arī iedzīvotājiem akcentēt unikālo vidi, kurā tie dzīvo.

Pie filmas izveides strādā 10 radoši jaunie mākslinieki, kuri savu vasaras brīvlaiku atvēlējuši nevis izklaidei, bet gan jaunas multiplikācijas izveidei. Kopā ar viņiem vienā komandā darbojas arī māksliniece Mairita Folkmane, animatore Dace Liepa, bet par skaņas ierakstīšanu un rediģēšanu ir atbildīgs Anatols Kauškalis. Multfilmas veidošana aizsākās Mairitas Folkmanes radošajā darbnīcā „Mana Krāslava”, tajā 1.-6. klašu skolēni iepazinās ar animācijas tapšanu un pievērsās pie galveno filmas tēlu, kā arī fonu glezniecības. Pateicoties mākslinieces pūliņiem, bērnu darbi tapa patiešām koši un neparasti, tie nākotnē tiks parādīti atsevišķā izstādē.

„No mazo animatoru komandas tikai daži bērni spēj izturēt visu filmas tapšanas gaitu,” stāsta Dace. „Kad vasarā ārā silda saule, bērni palēnām kaut kur izčab.”

Deviņgadīgā Alīne, viena no multfilmas māksliniecēm, ir sajūsmā par filmas tapšanas procesu: „Gan zīmēt, gan arī ierunāt filmiņu ir tiešām aizraujoši! Es arī nākotnē vēlētos veidot multenes.”

Lai arī visi vajadzīgie multiplikācijas filmas kadri ir uzņemti, tomēr filmas autoriem priekšā ir pamatīgs darbs – visu nofilmēto materiālu nepieciešams samontēt, kā arī pareizajās vietās ievietot skaņas efektus un balsis. Pabeigto multiplikācijas filmu varēs apskatīt internetā, kā arī tiek plānota pirmizrāde Krāslavas Kultūras namā. Lai autoriem izdodas realizēt visas savas ieceres!

