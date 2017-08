Sagatavoti jauni licencētās makšķerēšanas noteikumi

Jaunumi Sabiedrība | 4. augusts 2017 | 10:13

D-fakti.lv D-fakti.lv

2017.gada 3.augustā Finanšu komitejas sēdē deputāti izskatīja un virzīja apstiprināšanai lēmuma projektu par saistošo noteikumu apstiprināšanu, kas nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana Daugavpils pilsētas Lielajā Stropu ezerā.

Noteikumi nosaka kārtību kādā makšķerēšana tiek organizēta visā ūdenstilpes platībā, izņemot makšķerēšanu no krasta un laivu piestātnēm, kura atļauta bez licenču iegādes. Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, nosakot šādus papildus nosacījumus:

- licencētā makšķerēšana no laivām un citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;

- personām līdz četrpadsmit gadu vecumam bez pilngadīgas personas uzraudzības aizliegts makšķerēt no motorlaivas, bet līdz divpadsmit gadu vecumam – no airu laivas;

- makšķerniekiem aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus ar iekšdedzes dzinējiem, kuriem jauda pārsniedz 5 Zs;

- ūdenstilpnē aizliegta vēžošana un zemūdens medības.

Makšķerēšana Lielajā Stropu ezerā veicama ievērojot normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības. Autotransporta novietošana atļauta ne tuvāk par 10 metriem no ūdenstilpes krasta vai šim nolūkam aprīkotā stāvvietā.

Licencētai makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā tiek izsniegtas šādas atļaujas – licences:

- dienas licence - maksa 1,00 eiro;

- mēneša licence – maksa 3,00 eiro;

- trīs mēnešu licence – maksa 5,00 eiro;

- sešu mēnešu licence – maksa 8,00 eiro;

- gada licence – maksa 10,00 eiro;

- gada bezmaksas licence - personām vecumā līdz sešpadsmit gadiem un personām, kuras ir vecākas par sešdesmit pieciem gadiem, personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām, ūdeņu krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, personām, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss.

Kopējais licenču skaits netiek ierobežots.

Galīgais lēmums par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu tiks pieņemts Domes sēdē un saistošie noteikumu stāsies spēkā pēc to publicēšanas izdevumā „Vēstnesis”.

daugavpils.lv