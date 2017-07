Daugavpilī viesosies Mihaila Sagojana glezna

Jaunumi Kultūra | 1. augusts 2017 | 09:41

Daugavpils Martiņa Lutera katedrālē būs apskatāma Mihaila Sagojana monumentālā glezna „Ābols”.

Tajā uz audekla attēlotas vairāk kā 450 atpazīstamas personas un 76 no 100 pasaules brīnumiem. Tumsā uz audekla atklājas vēl viens sižets. Gleznas izmēri kopā ar ietvaru sasniedz gandrīz 9 x 6 metrus. Tā ir apceļojusi dažādas pasaules valstis.

Glezna Mārtiņa Lutera katedrālē tiks atklāta 2017.gada 2.augustā plkst.21:00, kad visi interesenti varēs tikties arī ar tās autoru Mihailu Sagojanu. Sākot ar 3.augustu to varēs apskatīt katedrālē no plkst.15:00 līdz 18:00 un no plkst.22:00 līdz 24:00.

Ieeja bez maksas.

