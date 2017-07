No salas tika izglābti trīs cilvēki

Auns

21. marts

- 20. aprīlis

Pirmdien būsi konservatīvi noskaņots, nekādi nepiekritīsi jauninājumiem un visādi izvairīsies no riska. Savukārt, trešdien mērķtiecīgi virzīsies uz priekšu un neatkāpsies no iedomātā. Veiksmīgi risināsies sarunas ar priekšniecību un kolēģiem. Nedēļas nogalē domāsi par iespēju šo to mainīt savā personīgajā dzīvē, taču izšķirošo lēmumu vēl nepieņemsi. Vēlēsies garīgi pilnveidoties, meklēsi interesantu cilvēku sabiedrību.