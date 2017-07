Aizvadīts velokrosa otrais posms

Jaunumi Sports | 28. jūlijs 2017 | 12:16

Līvānos tika aizvadīts velokross – „LiVelo Kausa” otrais posms. Sacensībās piedalījās 146 velosopēdisti no Latvijas, Lietuvas, Ukrainas un Krievijas, - ziņo vietne 7sport.lv.

Evita Bauska no Viesītes savā grupā finišēja pirmā 55 kilometru distancē. 35 kilometru distancē ātrāk nekā pārējie pedāļus mina Ilmārs Luksts no Jēkabpils un Sandis Kornienko no Daugavpils. Bērnu startā pirmajās rindās bija Loreta Līcīte no Salas novada.

Pēc diviem aizvadītajiem sacensību posmiem līderu pozīcijas ieņem Sandis Kornienko un Evita Bauska.

2017.gada 29.jūlijā notiks sacensību trešais posms.

