Aizturēts vītietis kurš uzbruka garāmgajējiem ar motorzāģi

Jaunumi Pasaulē | 26. jūlijs 2017 | 12:54

AP/Scanpix AP/Scanpix

Šveices pilsētas Šafhauzenes policija ir aizturējusi vīrieti, kurš 2017.gada 24.jūlijā uzbruka garāmgājējiem ar motorzāģi un ievainoja divus cilvēkus, - ziņo Šveices aģentūra ATC.

Pēc ATC pieejamās informācijas, noziedznieks tika aizturēts Talvilā, pilsēta atrodas uz dienvidiem no Cīrihes. Policija plašāku informāciju nesniedz.

Meklēšanas operācija kļuva par vienu no lielākajām valsts vēsturē. Tajā piedalījās aptuveni 100 polcisti no Šafhauzenes, Cīrihes, un Turgavas, tāpat tika iesaistīti kolēģi no Vācijas.

Pirmdien noziedznieks ieradās medicīniskās apdrošināšanas CSS nodaļā Šafhauzenē un nodarīja smagas traumas vienam no darbiniekiem. Vieglus ievainojumus guva arī kāda cita darbiniece. Pēc policijas ierašanās specoperācijas laikā notikuma vietā cieta vēl viens cilvēks.

