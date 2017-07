Amatā stājies jaunais Indijas prezidents

Jaunumi Pasaulē | 25. jūlijs 2017 | 12:18

Jaunais Indijas prezidents Rams Nat Kovinds, kurš tika izvēlēts 2017.gada 17.jūlijā deva zvērestu un oficiāli stājās prezidenta amatā - , ziņo RIA News.

17.jūlija prezidenta vēlēšanās Rams Nat Kovinds guva uzvaru ar ievērojamu pārsvaru, saņemot 65,65% balsu no vēlētāju valdes (tās sastāvā atrodas deputāti no centrālajiem un reģionu parlamentiem). Kovinds tika izvirzīts prezidenta amatam no valdošās Nacionālās demokrātiskās alianses, kurā galveno lomu ieņem premjerministra Narendra Modi partija.

Formāli, Indijas konstitūcija pieļauj prezidenta dalību valsts pārvaldē, kaut gan valstī prezidentam pamatā ir ceremoniālas funkcijas. Savukārt valsts pārvalde ir uzticēta valdības galvai.

D-fakti.lv