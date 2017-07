Krāslavā aizvadīti pirmie Gurķu svētki

Jaunumi Sabiedrība | 25. jūlijs 2017 | 11:43

No 2017.gada 20. līdz 22.jūlijam Krāslavā ar plašu pasākumu programmu nosvinēti pilsētas svētki. Viens no centrālajiem pasākumiem bija pirmais starptautiskais kulinārā mantojuma festivāls “Gurķu svētki”. Tajā ar savām īpašajām receptēm piedalījās arī saimnieces, kas savu talantu jau ierādījušas LTV raidījumā “Īstās latvju saimnieces”.

Krāslavas pils dārzā ar gurķu receptēm un ēdieniem dižojās novada pagastu un Vitebskas apgabala iedzīvotāji, kā arī Latvijas Televīzijas šova “Īstās Latvju saimnieces” dalībnieces un laureātes. Te notika pirmais starptautiskais kulinārā mantojuma festivāls, kas veltīts tieši gurķiem. Nostāsti vēsta, ka šie dārzeņi Krāslavas pusē aug griezdamies.

“Nezinu, kā to izskaidrot. Laikam tā dēļ, ka Krāslava ir ielejā, visi aukstie vēji pūš pāri. Mēs pierobežu uzskatām par plusu, nevis par mīnusu. Tāpēc ir arī mūsu draugi no Baltkrievijas, no Lietuvas, no Krievijas arī,” stāstīja Lipšāne.

Saimnieces uzsver: tā kā gurķi ikdienā ir vieni no biežāk lietojamiem dārzeņiem, izdomāt svētku receptes nebija grūti. Uz galdiem klāti tradicionālie marinētie gurķi, gan arī gurķu pankūkas, ievārījums un pat zupa. Šova “Īstās latvju saimnieces” laureāte no Krāslavas novada Ilze Stabulniece savukārt cepa gurķus un piepildīja kartupeļu pankūkas, un “mēs vēl mūsu resnos gurķus piepildījām ar dārzeņiem, ar sēnēm un ar gaļu”. “Cilvēkiem garšo,” atzina saimniece.

Konkursa ēdienus vērtēja starptautiska žūrija. Katrai saimniecei ir sava panākumu atslēga, svarīgi – līdzcilvēkiem vēlēt tikai labu.

Kulinārā mantojuma festivāls – Gurķu svētki – bija viens no galvenajiem Krāslavas pilsētas svētku pasākumiem un kopā pulcēja vairākus tūkstošus apmeklētāju, kas iepazina un izgaršoja vairāk nekā 25 gurķu ēdienus.

