Latgale tika pārstāvēta starptautiskā festivālā

No 2017.gada 10. līdz 19. jūlijam Vitebskā (Baltkrievija) notika XXVI ikgadējais starptautiskais mākslas festivāls “Slavjanskij Bazar 2017”. Šis pasākums vienmēr pulcē tūkstošiem apmeklētāju gan no Baltkrievijas, gan no citām valstīm.

Pateicoties biedrības “Latgales kulinārā mantojuma centrs” un Latgales tūrisma asociācijas “Ezerzeme” sadarbībai ar Vitebskas reģiona izpildkomiteju, laikā no 12. līdz 17. jūlijam, festivālā piedalījās arī Latgales kulinārā mantojuma tīkla dalībnieki, amatnieki un meistari no Ludzas, Rēzeknes, Krāslavas, Preiļiem un Zilupes novada, kā arī Ludzas folkloras kopa “Dzeipori”.

Latgales reģiona amatnieki plaši piedalījās tradicionālajā amatnieku tirdziņā „Meistaru pilsēta”. Biedrība “Ludzas amatnieks” piedāvāja keramikas produkciju, vilnas, lina un auduma izstrādājumus, kā arī Latgales kulinārā mantojuma ēdienus – pelēkos zirņus ar speķi, pankūkas. Apmeklētajiem bija iespēja vērot seno baltu rotu kalšanas procesu, ko demonstrēja biedrība “Kroma kolns” .

Pasākuma laikā starptautiskā mākslas festivāla apmeklētājiem tika prezentētas dažādas mūsu reģiona vērtības: bagātais kultūrvēsturiskais mantojums, gleznainā daba, senās amatniecības tradīcijas, kulinārais mantojums un latgaliešu viesmīlība. Ciemojoties Vitebskā, redzot tik bagātīgu kultūras pasākumu klāstu, satiekoties ar sadarbības partneriem, radās daudz jaunu ideju darbam nākotnē.

