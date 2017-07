Krāslavā notiks „Ghetto Basket” posms

Jaunumi Sports | 19. jūlijs 2017 | 10:54

Ghettobasket.lv Ghettobasket.lv

Valsts lielākais 3x3 basketbola turnīru seriāls „Ghetto Basket” sestdien, 2017.gada 22. jūlijā, viesosies Krāslavā, kur notiks Latvijas čempionāta ceturtā posma sacensības. Gan basketbola meistariem, gan amatieriem un jauniešiem būs iespēja sacensties sešās grupās, cīnoties par uzvarām un balvām.

„Ghetto Basket” spēles notiks Krāslavas 3x3 basketbola tradicionālajā vietā Aronsona ielā 9, stāvlaukumā pie veikala „Beta”.

„Ghetto Basket” spēlētājus un līdzjutējus Krāslavas turnīra laikā izklaidēs viens no labākajiem motosporta „Stuntriding” meistariem Didzis Grundulis. Basketbola veikala „ProBasketball” trīspunktnieku konkursā tālmetienu speciālisti sacentīsies ar Krāslavas sporta sabiedrībā pazīstamiem ļaudīm.

Komandas aicinātas reģistrēties Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 basketbola sacensību vietnē play.fiba3x3.com, bet pieteikties būs iespējams arī sestdien, 22. jūlijā no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00 sekretariātā sacensību norises vietā. Dalības maksa pieaugušajiem – desmit eiro no komandas, bet jauniešu grupās – seši eiro no vienības.

kraslavasvestis.lv