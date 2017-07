„Praļeski” noreklamēja Daugavpili prestižā festivālā pilsētā Bobrujsk

Jaunumi Kultūra | 18. jūlijs 2017 | 23:32

No 2017. gada 29. jūnija līdz 3. jūlijam pilsētā Bobrujsk (Baltkrievija) notika XIV Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Draudzības vainags”, kurā piedalījās Daugavpils Baltkrievu kultūras centra (BKC) ansamblis „Praļeski”.

Katru vasaras dienu aiz loga daba piedāvā Baltijas laikapstākļu kaprīzes, bet īstas karstas vasaras gabaliņu Daugavpils pilsētas delegācija saņēma Baltkrievijā, kur brīnišķīgā pilsētā Bobrujsk notika XIV Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Draudzības vainags”. Tā bija pirmā reize, kad prestižā kultūras forumā piedalījās tautiešu baltkrievu amatieru ansamblis no Latvijas: tādu godu saņēma Daugavpils Baltkrievu kultūras centra ansamblis „Praļeski”.

Daži vārdi par Bobrujsku. Tas ir Mogiļovas rajona centrs. 220 tūkstoši iedzīvotāju. Bobrujsk ir lielu rūpnīcu pilsēta, kurā ražo riepas, traktoru detaļas, lauksaimniecības tehniku, apavus, kurā darbojas trikotāža fabrika, gaļas kombināts un konditorejas rūpnīca, kurā gatavo garšīgu zefīru un marmelādi. Bobrujsk – skaista pilsēta, kurā viss dzīvo un darbojas. Jau vairākus gadus tajā notiek Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Draudzības vainags”, kurā sanāk mākslinieki no visas pasaules.

Šajā gadā festivāls „Draudzības vainags” bija īpašs, jo tieši 2017. gadā pilsēta Bobrujsk saņēma Baltkrievijas kultūras galvaspilsētas statusu un svin savu jubileju – 630. dzimšanas dienu. Festivālā piedalījās izpildītāji no vairākām valstīm: Azerbaidžānas, Bulgārijas, Ungārijas, Lielbritānijas, Vācijas, ASV, Izrāelas, Spānijas, Itālijas, Kolumbijas, Kipra, Kubas, Latvijas, Meksikas, Moldovas, Norvēģijas, Polijas, Krievijas, Serbijas, Slovākijas, Turcijas, Ukrainas, Čehijas. Vairāk nekā 600 mākslinieku. Latviju pārtsāvēja divi kolektīvi – latviešu deju kolektīvs „Ūsa” no Salaspils un baltkrievu vokālais ansamblis „Praļeski” no Daugavpils. Jāatzīmē, ka Daugavpils un Bobrujsk ir sadraudzības pilsētas.

Četras dienas no 29. jūnija līdz 2. jūlijm , „Praļeski” dzīvoja kopējo tautas svētku atmosfērā. Svinīgā festivāla „Draudzības vainags” atklāšanā notika „Bobrujsk – Arena”, kur ar svinīgu runu festivāla dalībniekus uzrunāja Bobrujka mērs Aleksandrs Studnevs un Baltkrievijas kultūras ministra vietnieks Vasilijs Černiks. Katrs ansamblis izpildīja vienu numuru. Ansamblis „Praļeski” bez fonogrammas izpildīja latviešu tautas dziesmu ar tulkojumu baltkrievu valodā.

Ka arī „Praļeski” uzstājās ar individuālajiem koncertiem pilsētā Tugolica, Bobrujska traktoru detaļu rūpnīcā, ka arī pilsētas centrālajā laukumā. Ansamblis dziedāja latviešu, baltkrievu un latgaliešu dziesmas. Skatītāji pieņēma ļoti silti un sirsnīgi.

Ar Baltkrievu kultūras centra darbinieku palīdzību ansambļa „Praļeski” dziedātājas izveidoja vainagu ar nosaukumu „Tautu un kultūru vienotība” lai piedalītos radošajā konkursā „Draudzības vainags”. Kāpēc tāds nosaukums? Vainags ir izveidots no lina auduma, kuru izauda baltkrievu sievietes rokas no Postavu rajona. Šis lina vainags ir uzpildīts ar graudiem, kurus izaudzēja latviešu zemnieks no Daugavpils rajona. Vainags tika izdaiļots ar divu karogu lentēm, nacionālajām puķēm – baltkrievu rudzupuķēm un latviešu kumelītem, ka arī maizes vārpam. Kā rezultātā vainags simbolizē Latvijas un Baltkrievijas draudzību, ka arī baltkrievus, kuri latviešu zemēs atrada savu otro dzimteni, bet tomēr ciena, mīl un saglabā savu baltkrievu kultūru. Daugavpils pilsētas delegācija svinīgi sniedza savu vainagu Bobrujska mēram festivāla muzejā. Par piedalīšanos konkursā tika saņemts diploms un apbalvojums.

Turpretīm, „Praļeski” Bobrujskā atveda savas valsts nacionālo suvenīru, kurš vēlāk tiks nodots Bobrujskas novadpetniecības muzeja fondā. Mums bija latgaļu keramika ar Daugavpils cietokšņa ainavām, jo, neskatoties uz vairākiem kilometriem, kuri atdala Daugavpili un Bobrujsku, no 2012. gada mūsu pilsētas cieši saistās ar draudzības un kaimiņu saitēm, ka arī ar draudzīgām partnerattiecībam. Pilsētam Daugavpils un Bobrujsk ir daudz kopīga: tās pēc ģeogrāfiskā novietojuma atrodas pie skaistu upju, Daugavas un Berzinas, krastiem, XIX gadsimtā uzcēla vienādus unikālus cietokšņus, tās ir daudznacionālās un multikulturālās pilsētas ar bagātu kultūras-vēstures mantojumu. Par to runāja Baltkrievu kultūras centra vadītāja Žanna Romanovska tikšanās ar mēru, kurā nodeva dāvanu festivālam.

Kultūras pilī notika interesants pasākums – draudzības vakars. Katra delegācija prezentējas savas valsts nacionālo virtuvi. Sakarā ar to, ka caur robežu nedrīkst pārvadīt piena un gaļas produktus, mēs izdomājam saldu galdu, kurā piedāvājam vakara viesiem pagaršot visai pasaules zināmus latviešu brendus. Tas bija Liepājas kafija ar Rīgas balzāmu un Jelgavas cukuru, cepumi „Piparkūkas” un konfektes „Serenāde”, kuas nekur vairāk pasaulē neražo, ka arī rudzu maizi ar ziedu medu. Viesiem tik patika mūsu gārdumi, ka „Praļeski” tikko paspēja tos sagatavot.

Svinīgs festivāla „Draudzības vainags” Gala koncerts notika arī lielajā „Bobrujsk – Arenā”. Ansambļa „Praļeski” vadītāja Anastasija Mališeva saņēma diplomu un dāvanu, kurš tagad izrotā Baltkrievu namu Daugavpilī, proti, Bobrujska kā kultūras galvaspilsētas pulksteni. Festivāla Gala koncertā ansamblis „Praļeski” dziedāja pazīstamu un aizkustinošu latviešu dziesmu „Nekur nav tik labi kā mājās” ar tulkojumu baltkrievu valodā. Taisnība, nekur nav tik labi kā mājās, tāpēc, viesojoties četras dienas viesmīlīgā pilsētā Bobrujsk, mēs steidzamies mājās uz Daugavpili – ar sirsnīgiem pateicības vārdiem festivāla „Draudzības vainags” organizatoriem par ielūgumu un uzņemšanu, Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulātam Daugavpilī un Baltkrievijas vēstniecībai Latvijā par informācijas un vīzu jautājumu atrisinājumu, Daugavpils pilsētas domei par brauciena finansējumu.

Baltkrievu „Praleski” ar cieņu un godu noreklamēja pilsētu Daugavpils un Latviju Starptautiskajā festivālā pilsētā Bobrujsk, kurš apvienoja māksliniekus no 20 pasaules valstīm. Tas ir panākums, jauna pieredze un kvalitatīvs līmenis, un, protams, liels patiesu domubiedru komandas darbs.



Baltkrievu kultūras centrs