Anastasija Grigorjeva iekļūst Grand Prix finālā

17. jūlijs 2017

Publicitātes foto Publicitātes foto

Nopelniem bagātā cīkstone no Daugavpils Anastasija Grigorjeva ieņēma otro vietu Grand Prix posmā Madridē, kurš norisinājās 2017.gada 15. un 16.jūlijā, svara kategorijā līdz 60 kilogramiem,- ziņo vietne Delfi.

Pirmajā cīņā A.Grigorjeva pieveica spānieti Blanku Rodriges (6:1), ceturtdaļfinālā tika uzveikta zviedriete Terēza Pešona (2:1), pusfinālā – bulgāriete Mimi Hristova (12:2). Izšķirošajā cīņā Anastasija piekāpās krievietei Ļubovai Ovčarovai (5:11), kurai iepriekš zaudēja arī maijā, Eiropas čempionāta finālā.

Sportistei šis bija pirmais starts trenera Armanda Zvirbuļa vadībā. Pēc sportistes teiktā, Grand Prix Madridē viņa uzskata par sagatavošanās posmu pasaules čempionātam.

„Mēs plāveidīgi gatavojamies pasaules čempionātam, tāpēc no turnīra Spānijā mēs gaidām pēc iespējas vairākas treniņa cīņas. Turnīru mēs uzskatām par sagatavošanās posmu. Līdz šim mēs divas nedēļas Mazirbē veltījām fiziskās formas uzlabošanai, bet uz paklājā sākām trenēties tikai no 10.jūlija Daugavpilī. Tādēļ šobrīd es negaidu no sevis labu sniegumu uz paklāja. Galvenais – uzlabot sniegumu līdz pasaules čempionātam”, - stāsta A.Grigorjeva pirms sacensībām Madridē.

Iepriekšejais Anastasijas Grigorjevas treneris bija soms Ahto rasks, kurš tagad ir uzsācis darbu ar vīriešu kārtas sportistiem. Grigorjevai nācās meklēt jaunu privāto treneri, un izvēle tika izdarīta par labu A.Zvirbulim.

Anastasija Grigorjeva ir četrkārtīga Eiropas čempione cīņā. Tāpat viņas kolekcijā ir divas sudraba un viena bronzas medaļa no kontinentāla mēroga sacensībām.

D-fakti.lv