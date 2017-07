Pirmdiena, 17.jūlijs: pēcpusdiena būs saulaina

Jaunumi Latvija | 17. jūlijs 2017 | 08:48

Pirmdienas rītā Kurzemē un Zemgales rietumos vietām īslaicīgi līst, lietus josla pamazām virzās tālāk uz austrumiem. Gaisa temperatūra šajā rītā Latvijas autrumos bija +11..+12 grādi, piekrastē līdz +13..+15 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.

No rīta līst daudzviet Kurzemē un priekšpusdienā uzlīs valsts centrālajā daļā, arī Rīgā, vēlāk lietus gaidāms valsts austrumos. Dienas gaitā, sākot no rietumiem, mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16..+21 grādam. Vējš iegriezīsies no rietumiem un brāzmās pūtīs ar ātrumu 9-14 metru sekundē.

Rīgā nedaudz īslaicīgi līs dienas pirmajā pusē, pēcpusdienā saule mīsies ar mākoņiem, gaiss iesils līdz +20..+21 grādam. Dienvidu vēju nomainīs rietumu vējš, dienas otrajā pusē tas brāzmās pastiprināsies līdz 11 metriem sekundē.

