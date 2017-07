Sakopj Latgales Māras pieminekli

Jaunumi Sabiedrība | 13. jūlijs 2017 | 09:56

Piemineklis “Vienoti Latvijai”, zināms arī kā “Latgales Māra”, Rēzeknes sirdī atgādina par brīvības cīņām un Latvijas vienotības nozīmi. To atklāja 1939.gadā, bet dažādu varu laikā tas vairākkārt ticis demolēts. No jauna tas savā vietā atgriezās pirms 25 gadiem. Lai uzturētu to labā stāvoklī, tas regulāri jāatjauno, un šovasar notiek tā apkope.

Pieminekļa sakopšanu paredzēts pabeigt līdz mēneša beigām, tomēr darbu izpildi kavē nelabvēlīgie laika apstākļi. Pēc attīrīšanas notiks arī bronzas un granīta postamenta aizsargapstrāde. Pēdējo reizi līdzīga sakopšana notika pirms 10 gadiem. Piemineklis “Vienoti Latvijai” ir visu pilsētnieku pulcēšanās vieta svinīgos pasākumos.

“Piemineklis ir veltīts Latgales atbrīvotājiem no svešām varām, Latvijas brīvības cīņu karavīriem. Uzraksts “Vienoti Latvijai” pauž ideju vēsturiskā Latgales 1.kongresa laikā, kur tika pieņemts lēmums 1917.gada 26.-27. aprīlī atdalīties no Krievijas impērijas Vitebskas guberņas un pievienoties pārējai Latvijas teritorijai,” atgādina Latgales Kultūrvēstures muzeja Kultūrvēstures nodaļas vadītāja Anna Līpenīte.

Piemineklis “Vienoti Latvijai” atrodas pilsētas pārvaldībā, pašvaldība ir atbildīga par tā tehnisko stāvokli.

2017.gada 13.augustā apritēs 25 gadi kopš pēdējās, trešās pieminekļa atjaunošanas un uzstādīšanas.

