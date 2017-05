Noritēja pieredzes apmaiņas brauciens tūrisma uzņēmumiem

Jaunumi Sabiedrība | 17. maijs 2017 | 11:57

Aktīvās tūrisma sezonas sākumā, 2017. gada11. maijā, Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) sadarbībā ar Krāslavas, Aglonas un Dagdas novada tūrisma uzņēmējiem rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu ar mērķi iepazīties ar jaunu Krāslavas novada brīvdienu māju un tūrisma objektu piedāvājumiem, kā arī apmeklēt un iepazīties ar Dagdas un Aglonas novada tūrisma objektiem.

Braucienā piedalījās vairāk nekā 65 cilvēki, tajā skaitā Krāslavas novada iedzīvotāji un tūrisma uzņēmēji, kā arī dalībnieki no kaimiņu novadiem - Daugavpils, Riebiņu, Preiļu, Aglonas, Viļānu un Vārkavas.

Jau piekto gadu Krāslavas novada TIC organizē pieredzes apmaiņas braucienus, apmeklējot jaunus un esošos tūrisma objektus. Priecē fakts, ka ar katru gadu redzēt un zināt gribētāju kompānija ir arvien kuplāka, krāslaviešiem aktīvi pievienojas citu novadu pārstāvji. Prieks par to, ka mūsu novadā parādās jauni tūrisma piedāvājumi, bet šādu braucienu organizēšana ir lieliska iespēja iepazīstināt ar šiem piedāvājumiem gan mūsu novadniekus un tūrisma uzņēmējus, gan arī viesus un interesentus no kaimiņu novadiem. Strādājot tūrisma nozarē, noteikti ir jāzina par blakus esošo tūrisma uzņēmumu un objektu piedāvājumiem, jo bieži vien tūristi par to jautā. Dalība braucienā ir laba iespēja klātienē iepazīties ar tūrisma nozarē strādājošajiem cilvēkiem - gan tūrisma speciālistiem, gan uzņēmējiem, lai varētu turpmāk veiksmīgi sadarboties un popularizēt viens otru. Man ļoti nepatīk vārds „konkurence”. Nav divu viesu māju vai tūrisma objektu ar vienādu piedāvājumu. Katram tūrisma uzņēmumam ir sava specifika un sava „rozīnīte”. Man ļoti patīk, kad tūrisma uzņēmēji sadarbojas savā starpā, jo viņi taču ar saviem atšķirīgajiem piedāvājumiem papildina viens otru un veido kvalitatīvāku, plašāku un daudzveidīgāku tūrisma produktu.

Pirmā mūsu pietura bija brīvdienu māja „Tūjas”, kas atrodas aptuveni 3 km attālumā no Krāslavas. Šobrīd notiek pēdējie darbi, labiekārtojot teritoriju, kā arī tuvākajā laikā pie ceļa tiks uzstādīts reklāmas baneris ar uzņēmuma piedāvājumu un kontaktinformāciju. Tā ir lieliska vieta, kur atpūsties no ikdienas steigas un patīkami pavadīt laiku draugu pulkā. Mājas pirmajā stāvā ir atpūtas telpa (ar traukiem), kuru var izmantot banketiem (līdz 25 cilvēkiem), kā arī pirtiņa ar dušu un tualeti. Mājas otrajā stāvā var izmitināt 8 cilvēkus. Blakus mājai atrodas “melnā” pirtiņa un apkurināms āra kubls, kā arī koka nojume svinībām (līdz 60 cilvēkiem). Pēc pasūtījuma saimnieki piedāvā cūkgaļas šašliku, kā arī banketu galdu klāšanu.

Adrese: Augstkalne, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, tālr. 25454190, everita19@inbox.lv

Tālāk devāmies ciemos uz Jura Kokina koka darbnīcu, kas atrodas Kombuļu pagastā. Pagājušajā gadā darbnīcā noritēja remontdarbi, tāpēc šogad bija interesanti apmeklēt darbnīcu pēc pilnīgas remontdarbu pabeigšanas un ieraudzīt gala rezultātu. Pēc šī objekta apmeklējuma droši var teikt, ka saimnieki šeit ir ieguldījuši ne tikai daudz darba, bet arī savu dvēseli. Kā atzīst Juris: “Es varu gandrīz bez pārtraukuma nostāvēt pie koka virpas 12 stundas, jo šis ir tas darbs, kas man patīk!”. Telpas ir sadalītas 2 daļās: pirmajā Jurim ir izveidota darbnīca, kur top koka izstrādājumi, bet otrajā ir suvenīru veikals. Tā ir lieliska vieta, kur iegādāties Krāslavas novadā ražotus koka izstrādājumus: dažādus koka traukus, rotaļlietas, atslēgu piekariņus, svečturus, lādītes, kastītes un daudz citu skaistu izstrādājumu.

Adrese: Skolas iela 24, Kombuļu pagasts, tālr. 29906466, www.woodcraft.lv.

Tālāk devāmies uz Aglonas novadu, lai iepazītos ar dažiem šī novada tūrisma objektiem. Pirmā pietura Aglonas novadā bija lauku māja „Upenīte”. Tas ir ģimenes uzņēmums, kura saimniece Inese Survilo lepojas ar to, ka šeit ir nodarbināti tikai ģimenes locekļi. Lauku māja jau 13 gadus darbojas Latgales kulinārā mantojuma tīklā, piedāvā ēdienus, gatavotus no dabīgiem, saimniecībā iegūtiem pārtikas produktiem. Tā ir iecienīta vieta kāzu, banketu, semināru un citu svinību organizēšanai. Piedāvā arī naktsmītnes (līdz 30 cilvēkiem), melno pirti, laivu nomu, makšķerēšanu.

Adrese: Tartakas iela 7, Aglona, tālr. 26312465.

Nākamā pietura ir turpat netālu – lauku māja „Salmiņi”. Vienā mājas daļā dzīvo paši saimnieki, bet otru mājas daļu ar 8 gultasvietām piedāvā tūristiem. Apkārtne šobrīd tiek labiekārtota, izrakts dīķis, kur var noķert lielas karpas. Netālu no mājas atrodas pirts, kas ir izvietota skaistā birztalā. Mājas pagalmā ir mājiņa, kur dzīvo baloži, bet nedaudz tālāk var apskatīt un paspēlēties ar jaukiem trusīšiem.

Adrese: Tartakas iela 1, Aglona, tālr. 29419522.

Tālāk devāmies uz jaunu apskates objektu „Briežu dārzs”. Saimniecība piedāvā 22 dambriežu apskati, kuri ganās aplokos. Mūsu kompānija bija tik liela, ka diemžēl dambrieži nobijās un mums bija iespēja vērot viņus tikai no attāluma.

Adrese: „Lielās kļavas”, Sekļa Daukšti, Aglonas novads, tālr. 29642100.

Latgales kulinārā mantojuma pusdienas, un jauks muzikālais priekšnesums Daiņa Platača izpildījumā mūs sagaidīja muzejā Andrupenes lauku sēta”.Muzejs jau 13 gadus darbojas Latgales kulinārā mantojuma tīklā, un tas ir viens no Latgales tūrisma TOP objektiem. Viesmīlīgas saimnieces, garšīgi kulinārā mantojuma ēdieni, pašcepta maizīte un mājas sviests, latgaliešu dziesmas... Neapšaubāmi tas viss vēl ilgi paliks mūsu atmiņā!

Adrese: Andrupene, Dagdas novads, tālr. 26458876.

Nākamā pietura ir atpūtas bāze „Obiteļa”, kas atrodas Narūtas upes krastā. Atpūtas bāze piedāvā naktsmītnes (38 cilvēkiem), pirti ar baseinu, apkurināmu āra kublu, banketu zāli, laivu nomu. Atpūšoties var uzspēlēt arī galda tenisu vai novusu. Ir pieejams stadions ar īpašu segumu, kas piemērots profesionālajiem treniņiem gan ziemā, gan vasarā.

Adrese: Andzeļu pagasts, Dagdas novads, tālr. 29152078.

Tālāk sekoja ekskursija Jaundomes muižā. Tā ir 19.gs. sākumā celtā muiža, kas atrodas Rāznas nacionālā parka teritorijā. Muižā ir izveidots Jaundomes muižas vides izglītības centrs un ekspozīcijas zāle. Šeit ir viena no lielākajām saldūdens zivju mulāžu kolekcijām Latvijā, kā arī pieejama telpu noma konferencēm un dažādiem pasākumiem. Pēc iepriekšējā pasūtījuma – zivju zupas degustācija.

Adrese: Ezernieku pagasts, Dagdas novads, tālr. 22403939.

Nākamais Krāslavas novada jaunums ir brīvdienu māja „Baltkalnes” Indricas upes krastā. Šī vieta ir domāta tiem, kuri grib pilnībā atpūsties no civilizācijas, namiņš ir bez elektrības, bet toties apkārt ir tāds miers un klusums... Apkārtējā daba rada neticamas sajūtas, dod mieru un relaksāciju, kas ļauj ikvienam aizbēgt prom no ikdienas kņadas un burzmas. Netālu no namiņa ir melnā „dūmu” pirtiņa.

Adrese: Ļaksi, Skaistas pagasts, Krāslavas novads, tālr. 29419522.

Tālāk devāmies apmeklēt jaunu atpūtas sētu „Lībieši”, kas arī atrodas Skaistas pagastā. Atpūtas sēta piedāvā 3 kempinga tipa mājiņas ar 3 gultasvietām katrā. Mājiņās ir virtuve ar traukiem, ledusskapis, mikroviļņu krāsnis, WC kopā ar dušu. Dzīvojot uz vietas, ir iespēja iegādāties apkārtējo saimniecību produkciju – olas, pienu, dārzeņus. Attālums līdz Drīdža un Sīvera ezeriem ir nedaudz vairāk par 1 km.

Adrese: Luņi, Skaistas pagasts, Krāslavas novads, tālr. 28198012.

Pēdējā pietura bija brīvdienu māja „Oāze” Skaistas ezera krastā (11 km no Krāslavas). Mājas pirmajā stāvā ir pirts, otrajā stāvā – atpūtas istabas ar balkonu (9 gultasvietas). Laba atpūtas vieta nelielām grupām, kas vēlas atpūsties dabas tuvumā. Pastāv iespēja iznomāt 5 velosipēdus, laivu.

Adrese: Skaistas pagasts, Krāslavas novads, tālr. 26111983.

Krāslavas novada TIC vārdā vēlos pateikties visiem brauciena dalībniekiem un laipnajiem saimniekiem par sirsnīgo uzņemšanu. Mēs visi kopā iesoļojām 2017. gada tūrisma sezonā ar pozitīvām emocijām un patiesu prieku un gandarījumu par to, ka mums ir tik daudz skaistu vietu, ko baudīt gan pašiem, gan piedāvāt mūsu viesiem.

