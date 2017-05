Daugavpilī sāk ražot “mājas uz riteņiem”

Skorpions

24. oktobris

- 22. novembris

Darbā sekmēsies virzība pa karjeras kāpnēm. Daži iesaistīsies pat politikā. Vari pievērsties privātajam biznesam. Attīri savu dzīvi no sliktām enerģijām, atsakies no nevajadzīgām attiecībām. Sākot no ceturtdienas jutīsies tā, it kā tevi sargātu kāds neredzams spēks. Mīlas dzīve paliks otrajā plānā, vien līdz brīdim, kamēr nepamanīsi kādu burvīgu personu, ar kuru uzsāksi kaislīgu romānu.