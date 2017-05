7.-9. klašu debatētāji skolā vēlas sportot vairāk

Jaunumi Sabiedrība | 11. maijs 2017 | 11:29

Daugavpils Valsts ģimnāzijā norisinājās Latgales reģiona pavasara debašu turnīrs 7.-9. klašu skolēniem. 3.vietu tajā ieguva Krāslavas Varavīksnes vidusskolas debašu kluba „Sigma” komandas dalībnieki Karīna Kurica, Karīna Volkoviča un Ernests Jančevskis (debašu trenere V.Purpiša).

Jaunie debatētāji sprieda par to, vai Latvijas skolu 5.-9. klašu skolēniem ir/nav jābūt 3 sporta stundām nedēļā.

„Sports” ir vienkāršs vārds, tomēr iekļauj sevī milzum daudz aktivitāšu un procesu. Visā pasaulē to uzskata par pozitīvu spēku, kas ietver dažādas aktivitātes, pieredzi, mācīšanos un procesus. Sports un fiziskās aktivitātes ieņem nozīmīgu vietu jauniešu brīvā laika pavadīšanā. Tas iespaido bērna normālu augšanu, psiholoģisko attīstību un labsajūtu, nodrošina enerģijas līdzsvaru starp uzņemto un iztērēto enerģiju, kaulu veselību, muskuļu stiprumu un lokanību. Sports nozīmē sasniegt svarīgus mērķus, kurus ietekmē morālās un sociālās vērtības, kā arī tā ir komunikācija un pašizteikšanās. Skolēni uzskata, ka fiziskajām aktivitātēm ir nepieciešams atvēlēt vairāk laika, jo divas sporta stundas nedēļā, ko nosaka pašreizējie normatīvi, ir par maz. Debatētāji atzīst arī to, ka sportojot skolēni gūst traumas, skolu infrastruktūra neatbilst mūsdienu sporta stundai (telpu un inventāra trūkums daudzās Latvijas skolās), sporta stundas ir garlaicīgas, tādēļ skolēni neapmeklē stundas. Skolēni sprieda arī par to, vai skolēnu veselības stāvoklis uzlabosies, ja ieviesīs trešo sporta stundu, un nonāca pie secinājuma, ka trešā sporta stunda tomēr ir nepieciešama, kaut arī mācību gads tiks pagarināts par vairākām nedēļām.

Milzīgs paldies treneriem/tiesnešiem – Inesei Valterei, Lidijai Daņilovai, Zojai Vitkovskai, Ievai Purmalei, Viktorijai Naļivaiko, Valentīnai Purpišai - par skolēnu sagatavošanu debatēm un tiesāšanu. Treneri/tiesneši secināja, ka 7.-9. klašu debatētāji parādīja lielisku spriestspēju, māku veikt secinājumus, veidot loģisku ķēdīti notikumiem.

