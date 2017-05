5 preces, uz kurām naudu taupīt nedrīkst

Jaunumi Sabiedrība | 9. maijs 2017 | 10:35

Ja jums ir finansiālas problēmas, tad pirmā lieta, ko vajadzētu darīt, ir meklēt veidus, kā ietaupīt pēc iespējas vairāk naudas. Vairums tieši tā arī dara – mēģina rast dažādas iespējas, kā visu iegādāties ar mazākiem finanšu līdzekļiem.

Tomēr, ir dažas lietas, uz kurām nevajadzētu taupīt pat tad, ja naudas knapi pietiek vien pamata vajadzību nosegšanai. Protams, varētu šķist muļķīgi pirkt dārgākas preces, kad jāatmaksā ātrie kredīti jeb pikavippi heti un jāveic citi svarīgi maksājumi, bet ne vienmēr pērkot lētāko patiešām ietaupīsiet. Šeit būs pieci piemēri precēm, uz kurām naudu taupīt nudien nevajadzētu.

1. Gultas matracis

Patērētāji nereti atzīst, ka tieši mēbeles ir tā preču kategorija, uz kuru viņi cenšas naudu netaupīt. Uz dažām mēbelēm varētu arī ietaupīt, piemēram, plauktiem, kam ir vienkārša konstrukcija un kas tik ātri nesaplīsīs, bet uz mēbelēm, kas tiek ikdienā intensīvi lietotas, taupīt nedrīkst. Mēbeles tomēr ir dārgas un paredzētas daudziem gadiem, līdz ar to, vajadzētu izvēlēties kvalitatīvas mēbeles, kas savu paredzēto laiku kalpos godam. Vēl jo būtiskāk ir netaupīt naudu uz mēbeli, uz kuru pavadīsiet trešo daļu savas dzīves, porti, gultas matraci. Ja nopirksiet lētu un nekvalitatīvu matraci, rēķinieties ar to, ka tas ātri vien nolietosies un vairs nebūs ērts gulēšanai. Tad nu atliks divas iespējas – iztikt bez kvalitatīva miega, vai arī atkal doties uz veikalu un pirkt jaunu matraci. Lētāk izmaksās uzreiz nopirkt labu, ērtu, kvalitatīvu matraci, kas kalpos vairāk kā 10 gadus.

2. Kosmētikas produkti

Varbūt daudziem šķitīs absurds ieteikums tērēt daudz naudas uz kosmētikas produktiem, jo tā nav gluži pamata nepieciešamības prece. Piekrītam, ka bez daudziem kosmētikas produktiem var arī iztikt, taču, tad labāk nepērciet tos vispār, nevis lietojiet lētus produktus. Lētā kosmētika ir ne vien nekvalitatīvāka un ar mazāku iedarbību, bet var būt pat indīga. Lētajos kosmētikas produktos tiek izmantoti dažādi ķīmiski konservanti, krāsvielas, smaržvielas utt., kas ilgtermiņā var cilvēka veselībai un izskatam nodarīt ļoti lielu kaitējumu. Labāk nopērciet dažus dārgākus kosmētikas produktus, kas tiešām būs kvalitatīvi un bez negatīviem blakus efektiem, nevis sapērcieties kaudzi ar lētiem, indīgiem produktiem.

3. Apavi

Arī pērkot apavus, skopoties nevajadzētu. Jāpiemin gan, ka šeit ir domāti ikdienas apavi, ko tiešām intensīvi nēsāsiet, nevis balles kurpes, ko uzvilksiet vien pāris reizes. Kāpēc uz ikdienas apaviem nedrīkst taupīt? Tāpēc, ka šajā gadījumā, jūs uz kvalitātes rēķina ietaupīsiet milzu naudu. Lētas kurpes, kas tiek nēsātas ik dienu, visticamāk saplīsīs jau pēc dažiem mēnešiem, bet dārgi, kvalitatīvi ādas apavi, jums kalpos vairākus gadus, turklāt būs daudz ērtāki. Parēķiniet pats, cik daudz naudas jūs varat ietaupīt, ja pērkat apavus priekš vismaz divu gadu lietošanas, nevis īsam laikam.

4. Virtuves piederumi

Vēl naudu nevajadzētu taupīt uz virtuves piederumiem, kā, piemēram, naži, pannas, katli utt. Tam ir divi iemesli. Pirmkārt, tā jūs ietaupīsit savu laiku, jo ēdiena gatavošana kļūs krietni vien ātrāka un vienkāršāka. Otrkārt, jūs ietaupīsiet naudu, jo tiešām labi un kvalitatīvi virtuves piederumi kalpos jums gandrīz visu mūžu. Starpība starp lētiem instrumentiem un dārgiem ir patiešām milzīga. Labāk iztērējiet pāris simtus eiro, vienu reizi mūžā, nevis dažus desmitus ik pa pāris mēnešiem.

5. Medikamenti

Protams, nedrīkst taupīt uz savas veselības rēķina. Lieki būtu skaidrot kāpēc. Veselība mums ir tikai viena un nekas cits uz šīs pasaules nav svarīgāks par to, taču tas ir skaidrojams arī tīri no finansiālā viedokļa. Ja nepirksiet zāles, jūs savu slimību ielaidīsiet un vēlāk ārstēšana izmaksās jau krietni vairāk. Arī mazāk nozīmīgi medikamenti, kas paredzēti vien imūnsistēmas stiprināšanai ir vajadzīgi, lai izvairītos no ārstu vizītēm nākotnē un ietaupītu naudu ilgtermiņā. Ja dakteris jums saka, ka zāles ir nepieciešams, klausiet viņu un necentieties ietaupīt naudu tās nepērkot vai pašrocīgi meklējot lētākas alternatīvas.

Īsāks sakot, ir ļoti daudz tādu preču, kas atmaksāsies ilgtermiņā, ja sākotnēji par tām samaksāsiet mazliet vairāk. Protams, ja naudas nav daudz, dārgu preču iegāde varētu izrādīties visai problemātiska, tomēr jāparēķina, kāda no tā varētu būt potenciālais ieguvums ilgtermiņā. Iespējams izdevīgāk ir paņemt patēriņa kredītu jeb kulutusluotto un nopirkt ko dārgāku, nevis visu laiku pirkt lētas preces, kas saplīst un nolietojas jau pēc ļoti īsa laika.