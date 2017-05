Daugavpilī norisināsies Atklātais Eiropas Čempionāts svarbumbu celšanā

Jaunumi Sports | 9. maijs 2017 | 10:17

2017.gadā, no 13. līdz 14.maijam, Daugavpilī notiks Atklātais Eiropas Čempionāts svarbumbu celšanā junioriem, amatieriem, profesionāliem un veterāniem. Uz šo forumu parasti ierodas visi spēcīgākie sportisti ne tikai no Eiropas, bet arī no citiem kontinentiem.

Čempionātā piedalīsies sportisti no 21 valsts, tai skaitā, no Latvijas. Iepriekšējā Eiropas čempionātā Latvija kopvērtējuma profesionāļu grupā izcīnīja 3.vietu, junioru grupā mūsu sportisti uzrādīja vēl augstāku rezultātu - 2. vieta kopvērtējumā. Cerams, šogad, izdosies vismaz atkārtot sasniegtu rezultātu.

Šogad mūsu valsts godu ir uzticēts pārstāvēt brāļiem Aināram un Jānim Dokāniem(Rugāji),Andrejs Makuha,Sintija un Sanita Pastares, Karinē Gagaeva(visi Rīga, RTU), Vladislavs Voitehovičš,Valērijs Cvetkovs( Jekabpils)Vasilijs Giņko(Ventspils) Māris Rubulis(Vecumnieki). Junioriem-Dmitrijs Zinovjevs(Ventspils)Dāvis Jermacāns,Rinalds Puriņš,Dārta Stivriņa(Rugāji)

Valsts sporta godu aizstāvēs ari mūsu tautieši - juniori Mihails Zaļuks,Tatjana Šiškova,Viktorija Jevdokimova(Daugavpils novads- Daugavpils Būvtehnikums). Veterāni - Jurijs Kolasovs (Daugavpils novads), Alfrēds Kokins (Daugavpils- Daugavpils tehnikums).

svarbumba.lv