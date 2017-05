Latvijas hokeja izlase pārspēj Slovākiju Pasaules čempionātā

Jaunumi Sports | 8. maijs 2017 | 11:51

Latvijas hokeja valstsvienība Parīzē un Ķelnē notiekošā pasaules čempionāta ietvaros svētdien 2017. gada 7. maijā A apakšgrupas spēlē ar 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) pārspēja Slovākiju, visus trīs vārtus gūstot skaitliskajā vairākumā.

Latvijas izlases rindās par labāko spēlētāju šajā mačā tika nosaukts otro vārtu autors Girgensons.

Ar maksimāli iespējamiem sešiem punktiem divās spēlēs Latvija kļuvusi arī par A apakšgrupas kopvērtējuma līderi. Šī ir pirmā reize, kad izlasei planētas meistarsacīkstes izdevies uzsākt ar divām uzvarām. Pirms tam vienīgo reizi tā pasaules čempionātu ar panākumu bija sākusi 2014.gadā Minskā, taču toreiz otrajā mačā tika piedzīvota neveiksme.

Jau ar pirmajām minūtēm Latvijas hokejisti ņēma iniciatīvu savās rokās, kā rezultātā vairākas reizes spēlē bija jāiesaistās Slovākijas valstsvienības vārtsargam Jānam Laco. Tikmēr viņa konkurentam Elvim Merzļikinam dzīve bija krietni mierīgāka, jo slovāki sākumā neuzbruka pārāk bieži, lielākoties ripu kontrolējot Latvijai, kas darbojās ar lielu enerģiju. Jau pirmajās minūtēs starp abu izlašu hokejistiem parādījās arī nelieli asumi, Artūram Kuldam un Kasparam Daugaviņam nedaudz pagrūstoties ar pretiniekiem.

Jau mača septītajā minūtē 5+10 minūšu noraidījumu pret Uvi Balinski nopelnīja Tomāšs Matušeks, kurš Slovākijas izlases sastāvā tika pieteikts vien neilgi pirms cīņas ar Latviju.Arī otrās trešdaļas ievadā iniciatīva turpināja piederēt Slovākijas hokejistiem, tāpēc vairākkārt spēlē bija jāiesaistās Merzļikinam, kurš gan joprojām palika nepārspēts. Abas komandas izskatījās nedaudz nomierinājušās, jo laukumā vairs nebija vērojams tik aktīvs hokejs kā pirmajā periodā.

Mača 27.minūtē noraidījumu pret Oskaru Cibuļski, kuram tika iesists no aizmugures, nopelnīja Libors Hudāčeks. Tas Latvijai vēlreiz ļāva spēlēt vairākumā, turklāt arī šis tika izmantots, kad pēc teicamas brāļu Roberta un Riharda Bukartu saspēles nepieskatīts vārtu priekšā palika Girgensons, panākdams 2:0.

Dažas minūtes vēlāk noraidījumu nopelnīja spēles pirmo vārtu autors Sprukts, tomēr mazākuma laikā Latvija prasmīgi aizsargājās, tāpēc mazākums tika izturēts. Laukumā kopumā gan bija vērojama līdzvērtīga cīņa, vārtu gūšanas izdevībām esot te pie vieniem, te pie otriem vārtiem. Tiesa, Slovākijas izlasi regulāri iegāza spēles disciplīna, turklāt 36.minūtē Latvijas izlases pretiniekiem laukumā bija pārāk daudz spēlētāju, tāpēc tika piešķirts skaitliskā sastāva pārkāpums. Vairākuma laikā Latvija ļoti pārliecinoši kontrolēja ripu, tomēr pēc vienas no epizodēm pie slovāku vārtiem izcēlās pamatīgi asumi, Robertam Bukartam un Jurajam Mikušam nopelnot abpusējus noraidījumus. Vairākumu Latvija neizmantoja, bet otrā perioda pēdējā minūtē liels pārsvars piederēja slovākiem, taču tik un tā viņiem Merzļikinu pārspēt neizdevās.

Jau pašā trešā perioda sākumā Slovākija norībināja Merzļikina sargāto vārtu stabu, tomēr spēle joprojām bija no vienas laukuma puses uz otru. Pēcāk komandas varēja uzspēlēt arī formātā četri pret četri, jo abpusējus noraidījumus saņēma Rihards Bukarts un Mihals Sersens. Rezultāts gan šajās divās minūtēs palika nemainīgs, bet 48.minūtē divu minūšu noraidījumu saņēma Artūrs Kulda, kurš saņēma sodu par pretinieka bloķēšanu. Latvijas izlase teju jau bija izturējusi mazākumu, taču astoņas sekundes pirms tā beigām pēc burzmas vārtu priekšā izcēlās Miklīks.

Līdz Latvijas hokejistu atbildei gan nebija ilgi jāgaida, jo vienā no epizodēm asi pret Spruktu nospēlēja Slovākijas izlases kapteinis Vladimīrs Draveckis, kurš līdz ar to saņēma divu minūšu noraidījumu. Arī savus trešos vārtus šajā spēlē Latvija guva vairākumā, kad pēc Cibuļska metiena no zilās līnijas acīgākais pie atlēkušās ripas bija Džeriņš, atjaunojot divu vārtu pārsvaru.

Tomēr Latviju negaidīja viegli brīži, jo 52.minūtē tika saņemts noraidījums par spēles laika vilcināšanu, bet pamatīgu pretinieku spiedienu izdevās izturēt. Noslēdzošajās pamatlaika minūtēs slovāki centās apdraudēt sāncenšus vārtus, bet trīsarpus minūtes līdz beigām Džeriņam izdevās lielisks pretuzbrukums, bet Slovākiju no vārtu zaudējuma glāba Laco, kurš uzreiz pēc tam tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju.

Noslēdzošajās minūtēs Slovākija atkal bija izveidojusi pamatīgu spiedienu uz Latvijas vārtiem, bet teicams bija Merzļikins, turklāt arī aizsardzībā hokejisti darbojās organizēti.

Salīdzinot ar pirmo maču pret Dāniju, svētdien Latvijas izlases sastāvs bija palicis nemainīgs, vārtos joprojām stāvot arī Merzļikinam.

Savukārt Slovākija neilgi pirms mača ar Latviju savā sastāvā pieteica uzbrucējus Matušeku un Tomāšu Zigo.

Kā vēstīts, Latvijas hokeja izlase turnīru iesāka ar "sauso" uzvaru 3:0 pār Dāniju, vārtos nepārspētam paliekot Merzļikinam, bet divus vārtus gūstot Mikam Indrašim. Šī bija vien otrā reize vēsturē, kad Latvija elites divīzijas turnīru sākusi ar uzvaru.

Tikmēr Slovākija pirmajā mačā ar 3:2 tikai pagarinājumā pārspēja Itāliju, neizšķirtu izraujot 64 sekundes pirms pamatlaika beigām. Latvijas izlase ar Slovākiju pasaules čempionātos elites divīzijā spēlējusi tikai trīs reizes un visos mačos izcīnītas uzvaras. Pirms tam debijā elites divīzijā 1997.gadā slovāki tika uzvarēti ar 5:4, bet 2013.gadā gūts panākums ar rezultātu 5:3.

Zīmīgi, ka viens no Slovākijas izlases galvenā trenera asistentiem ir Jūliuss Šuplers, kurš no 2008. līdz 2011.gadam vadīja Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandu Rīgas "Dinamo", kur par viņa palīgu strādāja Artis Ābols, kurš šajā čempionātā asistē Bobam Hārtlijam. Tāpat Latvijas hokeja līdzjutējiem zināms ir uzbrucējs Marcels Haščāks, kurš 2013./2014.gada sezonā spēlēja "Dinamo" rindās, bet pēdējās divas sezonas viņš spēlē Čehijā.

15 no šobrīd pieteiktajiem 24 hokejistiem pārstāv Čehijas komandas, pieci ir no Slovākijas vienībām, brāļi Hudāčeki pārstāv Zviedrijas augstākās līgas komandu "Orebro", bet pa vienam spēlētājam ir no Somijas komandas un Kontinentālās hokeja līgas (KHL). Slovākiem šoreiz jāiztiek bez Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ atteica izlasei.

mixnews.lv