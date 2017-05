Bibliotēkā notiks izstāde “Baltā galdauta stāsts”

Jaunumi Sabiedrība | 28. aprīlis 2017 | 10:40

2. maijā plkst. 15:30 Latgales Centrālās bibliotēkas nozaru literatūras sektorā tiks atklāta Baltā galdauta svētkiem veltīta izstāde “Baltā galdauta stāsts”. Izstādē būs apskatāmi dažādās tehnikās darināti galdauti no bibliotēkas darbinieku personīgajiem un ģimenes krājumiem. Atklāšanas pasākuma gaitā būs iespējams noklausīties atmiņu stāstus par izstādes eksponātu izcelsmi un lomu attiecīgās dzimtas dzīvē.

“Baltā galdauta svētki” kā jauna tradīcija tika pieteikti pērn, 2016. gadā, pēc Latvijas Simtgades biroja un Latvijas institūta iniciatīvas. Svētki tiek svinēti 4. maijā, ko var uzskatīt arī par Latvijas otro dzimšanas dienu, jo tieši 1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Svētku ideja ir pieminēt šo notikumu, pulcējoties pie viena, ar baltu galdautu klāta galda. Dažādus „Baltā galdauta svētku” pasākumus ar koncertiem, mielastiem un stāstiem 4. maijā un tā priekšvakarā šogad rīkos visā Latvijā. Latgales Centrālā bibliotēka iekļaujas svinētāju pulkā ar interaktīvu izstādi “Baltā galdauta stāsts”.

Baltā galdauta svētku taustāmais simbols, baltais galdauts, nav tikai mājsaimniecības priekšmets ar tīri praktisku pielietojumu, atrodams teju katrās mājās. Tas var būt arī dārgs ģimenes mantojums, nodots no paaudzes paaudzē. Lieta, kurā ieaustas atmiņas un stāsti. Taustāma saikne, kas savieno vienas dzimtas vairākas paaudzes. 4. maija gaidās, pārcilājot skapju un kumožu saturu savās un savu piederīgo mājās, bibliotēkas darbinieki ir uzmeklējuši dažādās tehnikās un no dažādiem materiāliem darinātus galdautus, kurus piedāvā apskatīt visiem bibliotēkas apmeklētājiem. Katram galdautam ir pievienotas ziņas par tā tapšanas vietu un laiku, rokdarbnieci, kas to darinājusi, rokdarbu tehniku un izmantotajiem materiāliem, kā arī īss stāsts par šī artefakta lomu attiecīgās saimes vēsturē.

Izstāde “Baltā galdauta stāsts” būs skatāma LCB nozaru literatūras sektorā līdz 15. maijam.

