Daugavpilī norisināsies Solomona Mihoelsa dienas

No 13. līdz 16.martam Daugavpilī norisināsies ikgadējie Solomona Mihoelsa dienu pasākumi, kas veltīti novadnieka, izcilā režisora, aktiera, pedagoga un sabiedriskā darbinieka dzimšanas dienai.

S. Mihoelsa dienu rīkotāji arī šogad ir sagatavojuši plašu pasākumu programmu, kuras ietvaros varēs uzzināt par Solomona Mihoelsa dzīvi un ieguldījumu teātra mākslā. Jau no 13.marta Latgales Centrālajā bibliotēkā interesentiem būs iespēja aplūkot literatūras izstādi „Teātra ģēnijs no Dvinskas” un „Atvērto durvju dienu” laikā apmeklēt S. Mihoelsa māju. No 14.līdz 16.martam pedagogi un metodiķi tiek aicināti piedalīties tālākizglītības kursos „Teātris un skolnieku radošums”, kuros notiks gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības, būs iespēja uzzināt, kas ir „Teātra sports”, kā organizēt darbu ar skolēniem teātra uzvedumu apgūšanā utt. Pieteikties kursiem var līdz 10.martam (vietu skaits ierobežots). Savukārt 16.martā, kad tiek svinēta Solomona Mihoelsa dzimšanas diena, Daugavpils Universitātes studējoši dāvās Mihoelsa mājas tagadējiem saimniekiem, 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem uzvedumu „Teātris atnāk uz Mihoelsa māju”, plkst. 12:00 notiks tradicionālā ziedu nolikšana pie S. Mihoelsa piemiņas plāksnes, pēc kā sekos lekcija „Mihoelsa vārds Daugavpilī”. Noslēgsies Mihoelsa dienu pasākumi ar Daugavpils teātra izrādi „Hamlets” (biļetes var iegādāties Daugavpils teātra kasē vai internetā www.bilesuparadize.lv).

Pasākumu rīko un atbalsta Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, Daugavpils Universitāte, 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils teātris, Latgales Centrālā bibliotēka un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.



Solomons Mihoelss (Šloime Vovsi) režisors, aktieris, pedagogs, sabiedriskais darbinieks, Valsts Ebreju teātra mākslinieciskais vadītājs, viens no pirmajiem PSRS Tautas skatuves māksliniekiem. Dzimis 1890.gada 16.martā Daugavpilī (toreizējā Dinaburgā), Postolaja ielā 4 (tagad Mihoelsa iela). Deviņu gadu vecumā uzrakstīja savu pirmo lugu. Drīzumā ģimene pārcēlās uz Rīgu, kur Solomons pabeidz reālskolu. Rīgā notika pirmā iepazīšanās arī ar profesionāliem teātriem un ievērojamiem cilvēkiem. 1918.gadā pēc Pēterburgas universitātes Juridiskās fakultātes beigšanas Solomons Vovsi atteicās no advokāta karjeras un iestājas ebreju teātra studijā. Te arī radās skatuves pseidonīms – Mihoelss. 1920.gadā studija pārcēlās uz Maskavu un tika pārveidota par Valsts ebreju kamerteātri, bet no 1925.gada – Valsts ebreju teātri (Goset), par kura māksliniecisko vadītāju 1929.gadā kļuva S. Mihoelss. Šo amatu viņš ieņēma līdz savai traģiskajai nāvei. S. Mihoelsa devums teātrim - 14 uzvedumi un vairāk nekā 30 nospēlētas lomas. Viena no viņa radošā darba virsotnēm ir Šekspīra “Karaļa Līra” uzvedums Maskavas Valsts ebreju teātrī 1935. gadā.

S. Mihoelsa dzīves traģiski pārtrūka 1948.gada 13.janvārī.

