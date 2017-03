Daugavpilī atklās iedvesmojošu fotoizstādi “Tu esi. Tu vari. Rio”

Jaunumi Kultūra | 3. marts 2017 | 11:45

Piektdien, 3. martā, plkst. 15:30 ikviens interesents ir aicināts uz sporta fotogrāfa Jura Bērziņa-Soma fotoizstādes “Tu esi. Tu vari. Rio” atklāšanu Daugavpils olimpiskajā centrā. Fotogrāfijās atspoguļotas Latvijas sportistu gaitas Vasaras paralimpiskajās spēlēs Riodeženeiro.

Daugavpils priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinksis tic, ka izstāde var kļūt par pēdējo grūdienu kādam saņemties un uzsākt savas sportista gaitas. Atklāšanas pasākumā ikvienam būs iespēja tikties ar paralimpiskajiem airētājiem un daugavpiliešiem Žannu Cvečkovsku un Eduardu Pupeli un citiem Latvijas paralimpiskās izlases sportistiem. Izstādes atklāšanā piedalīsies Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinksis un atbalstītāji.

Daugavpils ir trešā vieta ārpus Rīgas, kur fotoizstāde būs apskatāma līdz marta beigām, un pēc tam tā turpinās ceļojumu pa Latviju. Līdz šim izstāde bija apskatāma Rīgā - tirdzniecības centrā “Domina Shopping”, Saeimas namā un Satiksmes ministrijā, kā arī Smiltenē un Cēsīs. Fotoizstādi organizē banka Citadele sadarbībā ar Latvijas Paralimpisko komiteju.

Fotogrāfs Juris Bērziņš-Soms stāsta, ka, turpinot ceļojumu pa Latviju, izstāde būs izvietota visos 8 Olimpiskajos centros Latvijā, pēc kā tā piestās tajās pilsētās, kuras par to izrāda interesi. Šogad esot jūtams liels skolas vecuma apmeklētāju skaita pieaugums. Vērtējot apmeklētāju interesi iepriekšējās izstādes pieturvietās, Juris Bērziņš-Soms īpašu gandarījumu pauž par lielo atsaucību no skolas vecuma jauniešiem: “Jo īpaši to izjutām Cēsīs, kur skolēni veselām grupām tika vesti apskatīt izstādi par mūsu sportistu gaitām Rio. Prieks, ka viņi to vērtēja kā pacilājošu un iedvesmojošu.”

Paralimpiskajās spēlēs RIO piedalījās 11 Latvijas sportisti, kuri startēja sešos sporta veidos. 160 valstu 4350 sportistu konkurencē Latvijai izdevās izcīnīt četras medaļas – divas zelta un divas bronzas. Par čempioniem kļuva Aigars Apinis diska mešanā un Diāna Dadzīte šķēpa mešanā, kura izcīnīja arī bronzu diska mešanā. Bronzas medaļu lodes grūšanā ieguva Edgars Bergs.

Izstādi organizē Latvijas Paralimpiskā komiteja un banka Citadele, kura jau 2012. gadā uzsāka atbalsta kustību Latvijas paralimpiešiem “Tu esi. Tu vari.”, lai veicinātu paralimpiskā sporta attīstību Latvijā un sportam piesaistītu arvien jaunus cilvēkus ar invaliditāti. Arī šī izstāde organizēta ar mērķi mainīt sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, jo visi mēs esam vienādi, kaut arī dažādi.

