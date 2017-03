Daugavpils skolniece Ennata Viļuma iepazīstas ar ķīmiķa profesiju AS „Grindeks”

Jaunumi Sabiedrība | 2. marts 2017 | 16:45

Jau astoto gadu mērķtiecīgākie Latvijas 9.-12. klašu skolēni ar padziļinātu interesi par ķīmiju un ar to saistītajām zinātnēm piedalās AS „Grindeks” rīkotajās „Profesiju dienās skolēniem”. No 177 skolēnu pieteikumiem no vairākām Latvijas pilsētām un reģioniem tika izvēlēti 40 projekta dalībnieki, tai skaitā arī 10. klases skolniece Ennata Viļuma no Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja.

Ennata apsver domu saistīt savu dzīvi un veidot savu karjeru farmācijas nozarē, tāpēc vēlas šobrīd saprast, kam pievērst uzmanību turpmākajā mācību laikā. „Vēlme veidot ķīmiķa karjeru man radās, kad 2016. gadā ieguvu 1. vietu Atklātajā ķīmijas olimpiādē un atzinību Valsts Ķīmijas olimpiādē,” stāsta skolniece „turklāt es padziļināti apgūstu matemātiku, kurai pateicoties esmu iemācījusies analizēt, pievērst uzmanību sīkumiem un orientēties dažādu uzdevumu risināšanas metodēs. Uzskatu, ka šīs iemaņas ir svarīgas arī ķīmiķa profesijā.” Ennata norāda, ka vēlējusies iepazīt tuvāk „Grindeks” vairāku iemeslu dēļ, tajā skaitā meitene min darbinieku motivācijas programmas un „Grindeks” kori. „Diena uzņēmumā „Grindeks” ir neaizmirstama pieredze, kas tiešām būs noderīga, tāpēc nolēmu turpmāk padziļināti izpētīt ķīmijas un farmācijas nozares studiju iespējas,“ tā Ennata.

AS „Grindeks” Gatavo zāļu formu analītiskās grupas ķīmiķe Darja Kostjuņina: „Ceru, ka šajā dienā iegūtās zināšanas un pieredze būs vērtīgas Ennatai arī turpmāk. Šodien veicām dažādas analīzes saskaņā ar ES farmakopeju, lai turpmāk aktualizētu preparātu specifikāciju. Piemēram, izmantojot joda šķīdumu, mēs pierādījām vielas identitāti. Šajā metodē, pēc šķīdumu pievienošanas, viela nokrāsojās violetā krāsā. Mēs pārbaudījām arī vielu šķīdības pakāpi konkrētajos šķīdumos. Kopumā secinājām, ka metode strādā pareizi.”

„Profesiju dienas skolēniem” šogad norisinās no 8. februāra līdz 8. martam. Projekta laikā „Grindeks” piedāvā iepazīt vienpadsmit profesijas, kas pārstāvētas farmācijas uzņēmumā.

Par „Grindeks”

„Grindeks” ir starptautisks, vertikāli integrēts farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs. Galvenie darbības virzieni ir oriģinālproduktu, patentbrīvo medikamentu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. Vidējais darbinieku skaits koncernā – 1271 darbinieks. Vairāk nekā 74% darbinieku, kuri strādā Latvijā, ir augstākā izglītība. „Grindeks” sadarbība ar Latvijas izglītības iestādēm turpinās jau daudzus gadus, un 2016. gadā mācību praksi „Grindeks” izgāja 60 studenti.

