Tūrisma attīstības un informācijas aģentūra piedāvās jaunus maksas pakalpojumus

2. marts 2017

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde un Finanšu komitejas sēdē Daugavpils pilsētas domes deputāti izskatīja jautājumu par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3, kas paredz izmaiņas Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras (Aģentūras) maksas pakalpojumu cenrādī.

Pēc aizvadītā pirmā darbības gada, veicot Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu analīzi, balstoties uz klientu pieprasījumu un veiktajiem aprēķiniem, nedaudz mainīsies atsevišķu pilsētas un Daugavpils cietokšņa apskates ekskursiju cenas un ilgums. Izmaiņas skars arī ekspozīcijas “Šmakovkas muzejs” apmeklējumu. Piemēram, ekspozīcijas dzimšanas dienā – jūnija pirmajā sestdienā - ieejas maksa vienai personai būs 1.75 EUR. Virkne apmeklētāju, t.sk. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedri, Latvijas muzeju darbinieki (uzrādot biedra karti), personas, kas pavada cilvēkus ar I grupas invaliditāti u.c. ekspozīciju varēs apmeklēt bez maksas.

2017.gadā Aģentūra paredz rīkot tūristu gidu sagatavošanas kursus, un noteiktā dalības maksa to apmeklētājiem būs 25 EUR apmērā. Uz šo brīdi pieteikšanās gidu kursiem jau ir noslēgusies, un interesi tos apmeklēt ir izrādījuši 30 cilvēki.

Grozījumi paredz arī jaunu un interesantu tūrisma produktu ieviešanu. Viens no tiem būs tematiskā pilsētas apskates ekskursija “Daugavpils pa tramvaja logu” (līdz 1h) kopā ar gidu retro tramvajā, kas sadarbībā ar AS “Daugavpils satiksme” tiks piedāvāta tūristu grupām līdz 24 personā. Šī pakalpojuma cena latviešu vai krievu valodā būs 86.30 EUR, bet citās valodās - 96.30 EUR. Tiks piedāvāta ekskursija pa Daugavpils cietoksni un ekspozīcijas “Atmiņu lāde” apmeklējums, kas ilgs 2 stundas. Šī pakalpojuma cena ir atkarīga no cilvēku skaita grupā un būs 22 – 58 EUR robežas. Jau maijā ekspozīcijā “Atmiņu lāde” apskatei tiks piedāvāta jauna tērpu un aksesuāru kolekcija, kas būs veltīta Latvijas 100.-gadei un demonstrēs 20.gs. 20.gadu modes tendences.

Paredzēts sniegts arī biroja pakalpojumus – kopēšanu un skenēšanu.

Informācija:

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra

Tālr.: +371 65422818

GSM: +371 26444810

E-pasts: turisms@daugavpils.lv

Web: www.visitdaugavpils.lv

Facebook: www.facebook.com/Daugavpils.Travel

Instagram: www.instagram.com/daugavpils.travel/

Twitter: www.twitter.com/daugavpilstic

